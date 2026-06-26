平溪綠竹筍評鑑登場 25組筍農競技展現在地農業實力

115年平溪區綠竹筍評鑑今(26)日在平溪區農會四樓舉行，今年共有25組筍農參賽，由3位專業評審依外觀、色澤風味、柔嫩度及糖度等項目進行評比，透過公平、公正的評鑑，選出品質優良的平溪綠竹筍，展現在地農業實力。

今年參賽件數較往年的40組略減，主要受到山豬侵擾影響，不少竹筍遭啃食破壞，也降低部分農民種植意願。不過，參賽農友仍堅持栽培高品質綠竹筍，希望藉由評鑑交流栽培技術，持續提升平溪綠竹筍的品質與競爭力。

平溪區農會理事長王定國表示，即使今天受到颱風外圍環流影響，平溪降下大雨，仍有25組農民熱情參與評鑑活動，令人相當感動，也感謝所有農友對平溪綠竹筍產業的支持與投入，共同維護在地優質品牌。

綠竹筍是平溪重要的特色農產，農會未來將持續透過評鑑、行銷推廣及栽培技術交流，協助農民提升產品品質與市場競爭力，讓更多民眾品嚐到鮮甜、脆嫩的平溪綠竹筍，也支持在地農業永續發展。