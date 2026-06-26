聽新聞
0:00 / 0:00
平溪綠竹筍評鑑登場 25組筍農競技展現在地農業實力
115年平溪區綠竹筍評鑑今(26)日在平溪區農會四樓舉行，今年共有25組筍農參賽，由3位專業評審依外觀、色澤風味、柔嫩度及糖度等項目進行評比，透過公平、公正的評鑑，選出品質優良的平溪綠竹筍，展現在地農業實力。
今年參賽件數較往年的40組略減，主要受到山豬侵擾影響，不少竹筍遭啃食破壞，也降低部分農民種植意願。不過，參賽農友仍堅持栽培高品質綠竹筍，希望藉由評鑑交流栽培技術，持續提升平溪綠竹筍的品質與競爭力。
平溪區農會理事長王定國表示，即使今天受到颱風外圍環流影響，平溪降下大雨，仍有25組農民熱情參與評鑑活動，令人相當感動，也感謝所有農友對平溪綠竹筍產業的支持與投入，共同維護在地優質品牌。
綠竹筍是平溪重要的特色農產，農會未來將持續透過評鑑、行銷推廣及栽培技術交流，協助農民提升產品品質與市場競爭力，讓更多民眾品嚐到鮮甜、脆嫩的平溪綠竹筍，也支持在地農業永續發展。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。