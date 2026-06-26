AI創意走入貢寮漁村 銀髮創客體驗樂學新科技

為縮短數位落差，讓長者體驗科技帶來的便利與樂趣，市議員林裔綺媒合新北市政府資訊中心，今(26)日在貢寮區漁會舉辦「銀髮創客體驗課程」，帶領長者認識AI人工智慧應用，透過AI繪圖軟體創作個人專屬圖像，並將作品製作成專屬馬克杯，讓長輩從創意發想到實體成品全程親自參與，感受科技與創意結合的樂趣。

課程中，講師以淺顯易懂的方式介紹AI繪圖工具，長輩們只要輸入簡單文字描述，就能生成專屬圖像，再將作品印製在馬克杯上，成為獨一無二的生活用品。不少學員第一次接觸人工智慧，從最初的好奇到完成作品時驚喜不已，紛紛表示科技其實沒有想像中困難，也期待未來有更多相關課程。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，希望透過這次課程，讓長者有機會接觸新興科技，在輕鬆、有趣的學習過程中提升數位能力，也藉由親手完成專屬馬克杯，增加學習成就感，鼓勵長輩持續學習、活躍生活。

市議員林裔綺表示，AI已逐漸融入生活各個層面，希望透過市府資源下鄉，讓偏鄉長者也能接觸人工智慧應用，降低數位落差。未來將持續爭取更多數位學習與創客課程，把科技帶進社區，讓長輩在學習中增添自信，也享受科技帶來的便利與樂趣。