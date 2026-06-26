新北新店坍塌邊坡大致穩定 侯友宜：持續監測

新北新店涵煙翠社區前道路18日土石崩落，市府緊急搶修。近日又逢大雨，新北市長侯友宜今天前往視察表示，整體狀況大致穩定，將持續監測邊坡變化，督促相關單位推動復建工程。

受颱風米克拉外圍環流及西南風增強影響，新北昨天起強降雨，侯友宜今天上午前往新店區視察新坡一街涵煙翠社區前道路邊坡表示，目前邊坡整體狀況大致穩定，市府已完成緊急應變作業，將持續監測。

侯友宜隨後前往視察新店安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）區段徵收開發工程時表示，近日颱風造成淡水、汐止部分地區短時間積淹水，雖然10分鐘、15分鐘內很快就消退，但還是造成民眾不便。市府這段時間全部開設強化三級的應變機制，與區公所、所有團隊全力備戰，目前災害搶救都非常順利，也會持續關注颱風影響。

新北市政府水利局統計，自24日中午12時至26日12時，新北地區累計降雨量前3名依序為石碇區399毫米、汐止區369毫米、坪林區338毫米。瞬時降雨則以汐止、淡水、三峽最大。

其中汐止25日上午尖峰累積3小時雨量175.5毫米，尖峰時雨量88毫米，40分鐘累計68.5毫米。淡水尖峰時雨量達95.5毫米，40分鐘累計69毫米雨量。水利局說，這些區域的短延時瞬間雨量都超過市區排水設施的設計標準，雨水減緩後因系統正常運作，均能快速退水。

另外，昨天大雨汐止三民街一處邊坡上閒置的磚造倉庫遭沖刷滑落，導致下方民宅與宮廟受損，汐止區公所表示，因當時已進行預防性撤離，皆無人受傷，目前民宅住戶多已安置在庇護所。因該棟倉庫為台肥土地的地上物，後續將由台肥與居民協調並協助找住所。