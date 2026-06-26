南港經貿社宅自動噴泡沫、電梯停擺....住都中心：全面檢視設備

北市南港經貿社宅，今天凌晨狀況連連。台北市議員陳宥丞指出，他接獲陳情，南港經貿社宅在無災害狀況下突然自動噴灑泡沫，造成地面濕滑且機電設備也進水，電梯無法啟動。對此，北市住都中心表示，已要求廠商全面檢視設備運作情形，釐清事件原因。

陳宥丞指出，今早接到陳情案，疑似因消防管線異常，南港經貿社宅地下室在無災害狀況自動噴灑泡沫，導致停車場全都是泡沫，地面濕滑危險而且機電設備也進水，電梯陰井抽水馬達沒啟動導致泡水，居民無法使用電梯進出。

北市住都中心指出，今天凌晨經貿社會住宅管理中心接獲通報，地下1樓停車場消防泡沫滅火設備發生異常作動，管理中心立即啟動緊急應變機制，除同步進行現場警戒、住戶通知、排水及設備檢查外，第一時間通知消防、機電及電梯維護廠商緊急到場處理。

住都中心表示，現場初步檢視，疑因消防泡沫設備閥件異常，造成設備作動，相關原因仍由廠商持續釐清中。考量消防泡沫流入電梯機坑，為維護設備及住戶使用安全，管理中心立即暫停電梯運轉，並同步辦理設備檢測及清潔復原作業。目前已恢復部分電梯提供住戶使用，其餘電梯將於完成檢測並確認符合安全使用條件後，陸續恢復運轉。

住都中心指出，事件發生後，住都中心持續督導管理中心及相關廠商加速辦理停車場清理、設備檢修及功能確認，並要求全面檢視同型設備運作情形，釐清事件原因，檢討精進預防性維護措施，以降低類似事件發生風險，維護社會住宅公共設施正常運作及住戶居住安全。

北市南港經貿社宅凌晨突然自動噴灑泡沫，造成地面濕滑，且機電設備進水。圖／北市議員陳宥丞提供

北市南港經貿社宅凌晨突然自動噴灑泡沫，造成地面濕滑，且機電設備進水。圖／北市議員陳宥丞提供