銀光好居高齡居住新典範論壇暨標章授證 朱立倫：帶動城市友善改變

銀光好居行動聯盟今天舉辦高齡居住新典範論壇暨標章授證典禮，聯盟主席朱立倫表示，「銀光好居」不只是一項認證，希望從一個銀光場域開始，逐步帶動一個社區、一座城市，甚至整個社會的改變。

銀光好居行動聯盟今天舉辦高齡居住新典範論壇暨標章授證典禮，結合全台13縣市及51個機構與團體，針對高齡長者居住境兼顧安定、安全、安心與自主的高齡友善社會，讓台灣成為亞洲高齡居住創新的重要典範。

今年總共有7個單位獲得專家學者推薦，其中東基醫療財團法人日昇月好海岸村榮獲候選證書；桃園市楊梅一號社會住宅、嘉義市長青園老人住宅、台中市太平長億社會住宅、台灣肯納自閉症基金會龍潭肯納園、新北市中和安邦青年社會住宅及台北市瑞光社會住宅獲頒五星標章認證，主辦單位表示，這7個授證單位完美詮釋「三安一自主」的精神，展現出多元創新的高齡友善樣貌。

「新北市中和安邦青年社會住宅」完美示範都會區的宜居環境，不僅取得通用與智慧建築標章，新北市政府更為長者建立續租機制以穩定安老,。社區導入地震預警、緊急求救按鈕與二十四小時監控防護，並設置完善的日間照顧、公共托育與青創中心，成功構築跨世代共融的微型社會。

「台北市瑞光社會住宅」是一座青銀共居的智慧綠能生態村，保留至少40%戶數給弱勢族群。作為台北市首座智慧社區，配備智慧水電瓦斯表與太陽能光電板，最動人的風景是透過青年創新回饋計畫，由青年住戶舉辦活動與長輩建立深厚情感連結，用科技與青銀共創帶來溫度的家園。

銀光好居行動聯盟主席也是銀光未來創新協會創辦人朱立倫指出，台灣已邁入超高齡社會，如何讓長者在熟悉的社區中安心生活、健康老化，已成為城市治理的重要課題。他說，銀光未來創新協會8年來持續推動「高齡友善居住認證標章」，透過具體的評估指標與實踐機制，引導住宅、社區、服務單位及建築開發朝向高齡友善與全齡共融發展。

從全球趨勢來看，朱立倫說，可以看到兩個很清楚的方向，第一是從集中照護，走向在地安老與社區支持。以日本、新加坡、北歐這些先進國家，制度設計各有不同，但方向很接近：把醫療、照護、住宅、交通、社區服務連在一起，讓長者不用離開熟悉的生活圈，也能得到需要的支持。

第二是科技與人文要一起往前走，越來越多創新服務導入AI更進一步結合雲端健康管理系統及遠端生理監測技術，打造涵蓋預防、監測與照護的全方位高齡居住安全網。

銀光好居行動聯盟召集人許育寧表示，面對超高齡社會的到來，高齡居住已不只是住宅或照護議題，更是攸關社會永續發展的重要課題。

她指出，銀光好居長期倡議的「三安一自主」理念，也就是「安定、安全、安心、自主」，不僅是高齡友善居住的核心價值，更與企業近年積極推動的ESG（環境、社會及公司治理）目標高度契合。

她說，未來應進一步建立高齡居住與企業永續發展之間的合作機制，讓高齡安居成為企業實踐社會責任與創造永續價值的重要場域。

許育寧表示，建立長期且穩定的跨界合作平台，串聯企業、民間組織與高齡居住服務提供者，共同擴大「三安一自主」理念的社會影響力，讓高齡友善居住不只是個別社區的努力，而是成為支撐台灣永續發展的重要基礎工程。

銀光好居行動聯盟今天舉辦高齡居住新典範標章授證典禮，台灣肯納自閉症基金會龍潭肯納園榮獲五星標章認證證書。記者王長鼎／攝影

銀光好居行動聯盟今天舉辦高齡居住新典範標章授證典禮，台北市瑞光社會住宅榮獲五星標章認證證書。記者王長鼎／攝影

銀光好居行動聯盟今天舉辦高齡居住新典範論壇暨標章授證典禮，結合全台13縣市及51個機構與團體，針對高齡長者居住境兼顧安定、安全、安心與自主的高齡友善社會，讓台灣成為亞洲高齡居住創新的重要典範。記者王長鼎／攝影

銀光好居行動聯盟今天舉辦高齡居住新典範標章授證典禮，桃園市楊梅一號社會住宅榮獲五星標章認證證書。記者王長鼎／攝影

銀光好居行動聯盟今天舉辦高齡居住新典範論壇暨標章授證典禮，聯盟主席朱立倫表示，「銀光好居」不只是一項認證，希望從一個銀光場域開始，逐步帶動一個社區、一座城市，甚至整個社會的改變。記者王長鼎／攝影

銀光好居行動聯盟今天舉辦高齡居住新典範論壇暨標章授證典禮，結合全台13縣市及51個機構與團體，針對高齡長者居住境兼顧安定、安全、安心與自主的高齡友善社會，讓台灣成為亞洲高齡居住創新的重要典範。記者王長鼎／攝影

銀光好居行動聯盟今天舉辦高齡居住新典範論壇暨標章授證典禮，結合全台13縣市及51個機構與團體，針對高齡長者居住境兼顧安定、安全、安心與自主的高齡友善社會，讓台灣成為亞洲高齡居住創新的重要典範。記者王長鼎／攝影

銀光好居行動聯盟今天舉辦高齡居住新典範論壇暨標章授證典禮，結合全台13縣市及51個機構與團體，針對高齡長者居住境兼顧安定、安全、安心與自主的高齡友善社會，讓台灣成為亞洲高齡居住創新的重要典範。記者王長鼎／攝影