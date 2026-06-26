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視察安坑輕軌K8站周邊開發工程 侯友宜：大幅優化居住與通勤品質

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收開發工程，了解工程推動進度。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收開發工程，了解工程推動進度。圖／新北市府提供

捷運三鶯線日前取得交通部營運許可函，新北市長侯友宜今天宣布6月30日正式通車，開放2個月免費搭乘，將在暑假前一天開放搭乘。通車後三鶯地區往返雙北市中心可縮短約20分鐘通勤時間；也將在6月29日成立「三鶯捷運分隊」，提高見警率嚇阻犯罪，提升乘車安心感。

侯友宜說，三鶯線沿途風光明媚，還有很多歷史文化古蹟及新蓋的美術館廊道，也是三鶯文創最重要的一個交通路線網，從三峽跟鶯歌到台北市可以節省20分鐘車程，他希望市民朋友踴躍搭乘三鶯線。

侯友宜今天行動治理基層建設督導前往新店區，他表示，安坑輕軌K8站周邊地區J單元開發面積雖僅約1.5公頃，但肩負完善捷運生活圈、提升公共設施品質及強化防洪韌性等多重任務。

這項工程打造2座公園、2座滯洪池、擴寬既有道路、開闢停車場、興建公廁，完工後將大幅優化K8站（新和國小站）周邊的居住品質與通勤轉乘便利性。

新北市地政局指出，新和國小站為安坑輕軌全線極為重要的通勤節點，J單元鄰近該站，整體開發規畫以TOD（大眾運輸導向發展）理念為核心，工程施作分為北側與南側兩個工區同步進行。

北側工區除住宅用地的規畫，更包含新闢停車場與公園，公園內特別設置明挖式滯洪池，容量為1312立方公尺及景觀廁所，方便捷運旅客與周邊居民使用。施工期間也與交通局合作設置臨時停車場，兼顧居民停車需求。

南側工區則規畫住宅用地、公園，公園下方設置地下滯洪池，容量為2026立方公尺，並同步辦理周邊安和路3段道路拓寬工程，將原本6米道路拓寬為10米，增設實體人行道及排水側溝，進一步提升交通安全與排水效能。

侯友宜今視察後表示，市府團隊將持續督導J單元開發工程進度，未來整合捷運周邊公共設施、改善交通環境，提升區域通勤轉乘便利性，進一步促進安坑生活圈串聯效果，讓市民享有更便利優質的居住環境。

新北市長侯友宜率領市府團隊與新店里長合影，展現「行動治理」齊心全面打造新店成為宜居新核心的決心。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜率領市府團隊與新店里長合影，展現「行動治理」齊心全面打造新店成為宜居新核心的決心。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收開發工程，了解工程推動進度。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收開發工程，了解工程推動進度。圖／新北市府提供

新北市新店區安成公園全面優化，改善排水系統、步道鋪面並補植近60棵櫻花樹，為新店社區點綴一顆綠色寶石。圖／新北市府提供
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新北市新店區安成公園全面優化，改善排水系統、步道鋪面並補植近60棵櫻花樹，為新店社區點綴一顆綠色寶石。圖／新北市府提供
新北市新店區安成公園全面優化，改善排水系統、步道鋪面並補植近60棵櫻花樹，為新店社區點綴一顆綠色寶石。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收開發工程，了解工程推動進度。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收開發工程，了解工程推動進度。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收開發工程，了解工程推動進度。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收開發工程，了解工程推動進度。圖／新北市府提供

新北市新店區安成公園全面優化，改善排水系統、步道鋪面並補植近60棵櫻花樹，為新店社區點綴一顆綠色寶石。圖／新北市府提供
新北市新店區安成公園全面優化，改善排水系統、步道鋪面並補植近60棵櫻花樹，為新店社區點綴一顆綠色寶石。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收開發工程，了解工程推動進度。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收開發工程，了解工程推動進度。圖／新北市府提供

捷運三鶯線日前取得交通部營運許可函，新北市長侯友宜今宣布6月30日正式通車，開放2個月免費搭乘。圖／新北市府提供
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侯友宜 安坑輕軌 三鶯線

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