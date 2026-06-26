南港社宅停車場泡沫亂撒 市府：消防設備疑異常

台北市昨下強降雨，南港釀多處積淹水。議員發現南港經貿社宅地下停車場的消防設備忽故障，導致泡沫亂灑，機電設備進水；北市住都中心今天說疑消防設備異常，廠商正釐清原因。

民眾黨台北市議員陳宥丞在群組發訊息，上午接獲陳情，南港經貿社宅地下室在無災狀況下自動噴泡沫，導致停車場全是泡沫，地面濕滑且危險，而機電設備也進水。

陳宥丞說，經初步了解，疑因經貿社宅的消防管線異常才釀起此狀況，且因電梯陰井抽水馬達未啟動及泡水，導致居民無法使用電梯，影響包含無障礙住戶。

他已要求北市府緊急搶修消防灑水設備，並同步檢查其他電力設備，如火災告知、電動車充電樁等。

台北市住宅及都市更新中心發新聞資料表示，今晨獲報，經貿社宅地下一樓停車場消防泡沫滅火設備發生異常，社宅管理中心啟動緊急應變機制及告知住戶，並通知消防、機電及電梯維護廠商緊急到場處理。

北市住都中心表示，經初步檢視，經貿社宅地下停車場發生此狀況疑似消防泡沫設備閥件異常，造成設備作動，但詳細原因仍待廠商釐清。

住都中心表示，考量消防泡沫流入經貿社宅電梯機坑，社宅管理中心已暫停電梯運轉，並辦理設備檢測及清潔復原。目前已恢復部分電梯供住戶使用，其餘電梯將於完成檢測並確認符合安全使用條件，才會恢復運轉。

住都中心表示，會持續督導管理中心及廠商加速辦理清理、檢修設備等，並要求全面檢視同類型消防設備運轉，釐清事件原因。將持續檢討精進預防性維護措施，以降低發生類似事件風險。至於消防泡沫設備忽故障是否跟雨勢有關仍待釐清。

經貿社會住宅位於北市南港區興東街36號，社宅戶數共118戶，包含無障礙9戶等。