新店新坡一街道路邊坡大致穩定 侯友宜：持續監測

新北市新店區新坡一街涵煙翠社區前方道路邊坡日前發生大範圍崩塌，市長侯友宜上午前往視察現況之後表示，目前邊坡的整體狀況大致穩定，市府已完成緊急應變作業，並持續透過專業監測掌握變化，同時督促相關單位盡速推動後續復建工程。

邊坡崩塌發生於18日下午，市政府接獲通報之後即由副市長朱惕之召集工務局、消防局、新店區公所、農業局及新北市水土保持服務團等單位趕赴現場勘災，迅速辦理緊急搶救，已完成兩排鋼軌樁打設、邊坡帆布覆蓋等作業。

工務局且於社區建置自動化監測設備，即時掌握建築物是否有位移情形，降低災害風險，農業局及水土保持服務團亦多次空拍確認崩塌範圍未再擴大，提供搶災施工及後續復建規畫重要依據。

市長侯友宜今天視察後表示，市政府將持續整合各局處專業能量，密切監控邊坡狀況，並督促水土保持義務人依限於6月29日前提出道路邊坡安全永久方案、監測期程及復建規畫，並成立應變小組盡速完成後續復建工作。同時要求相關單位持續巡查，依監測結果滾動檢討各項應變措施，以最高安全標準守護居民生活環境，讓市民安心。

新北市長侯友宜（左二）上午視察新店區新坡一街邊坡現況之後表示，市府已完成緊急應變作業，並持續透過專業監測掌握變化，同時督促相關單位盡速推動復建工程。圖／新北市農業局提供