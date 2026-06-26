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內湖強降雨淹水啟示 學者：民眾不想承擔責任「就等著經常受災」
台北市內湖昨出現典型短延時強降雨，台北市各個測站雨量，前10名有7處都集中在內湖。對於有民眾質疑20年沒淹過水的地方，現在淹水了代表不正常？國立台北大學都市計畫研究所教授廖桂賢指出，民眾要當大爺，完全仰賴政府清理所有水溝，不想承擔任何責任「就等著經常受災吧」。
內湖𣊬間暴雨，有民眾指出，過去十年不曾淹水的地方淹了近大腿高，質疑治水破功。廖桂賢今在臉書出，十年沒淹過水的地方，現在淹水了，就代表不正常？以前沒發生過的事情未來也不該發生？這是什麼奇怪的邏輯？
廖桂賢指出，水利處要求民眾清理水溝格柵的落葉與雜物，有什麼不對？是有多媽寶才會覺得防災全都該是政府的事情而民眾什麼都不用做？國際防減災的趨勢是「人民和政府應該共同承擔責任」，台灣卻還有人認為要民眾幫忙清一下水溝格柵是政府推卸責任，真是不可思議；要當大爺完全仰賴政府清理所有的水溝，不想承擔任何責任「你就等著經常受災吧」
廖桂賢說，台灣民眾和民代如此理盲無知，卻還理直氣壯。每一場淹水事件，都映照著台灣這個盲信政府應該人定勝天的巨嬰社會。
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