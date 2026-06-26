新北淡水、三芝西瓜農損現金救助 7月9日前可到區公所申請

北海岸地區自6月初強降雨造成西瓜農損，農業部昨天已公告淡水區及三芝區為辦理西瓜農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬4千元，新北市農業局提醒符合資格農友即日起至7月9日前，可到區公所提出申請。

新北市西瓜種植面積為54.61公頃，年產量約865公噸，主要產區在淡水區及三芝區。自中央氣象署於6月初發布豪雨特報，市政府即啟動農業災情查報機制掌握生長情形，後續邀集農業部桃園區農業改良場、農糧署北區分署、區公所及農會辦理現地勘查。

結果顯示受到連續降雨影響，西瓜植株藤蔓黃化、葉片枯黃及果實水傷情形明顯，災損程度已達中央救助標準，隨即向中央爭取救助，經農業部於6月25日公告核定淡水區、三芝區為西瓜農業天然災害現金救助地區，農業局已於第一時間通知區公所受理，協助農民盡速申請救助，減輕災害損失。

凡單筆耕作面積達0.01公頃以上，且受豪雨影響損害達2成以上的瓜農，即日起至7月9日止（不含例假日），攜帶身分證件、存款簿及土地經營證明文件；非土地所有權人，另須檢附土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，至區公所填寫申請表辦理申請。如有任何疑義，可電洽淡水區公所（02-26221020）或三芝區公所（02-26362111）。

自中央氣象署於6月初發布豪雨特報，新北市政府即啟動農業災情查報機制掌握淡水、三芝地區西瓜生長情形，勘災小組前往受損田間實地勘查。圖／新北市農業局提供