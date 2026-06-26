快訊

桃竹為何雨那麼大？氣象署曝原因「好天氣要等到這天」

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉「極淺層雙震」已235死，政府面臨災情與通膨多重危機

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運三鶯線6月30日通車 雙北通勤縮減20分鐘另新闢3條公車路線

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
三鶯線將於六月三十日正式通車。圖／新北市府提供
三鶯線將於六月三十日正式通車。圖／新北市府提供

新北市三峽、鶯歌地區首條捷運三鶯線將於6月30日正式通車。交通局表示，未來三鶯線通車後，三鶯地區往返雙北市中心通勤可縮短20分鐘。因應三鶯線通車，將新增3條公車路線，共有36條市區公車行經沿線12座車站，形成更綿密的公共運輸路網，另全線車站周邊交通包括已完成優化公車轉乘、YouBike租借、計程車排班及行人通行動線等設施，打造完善的「最後一哩」接駁環境。

交通局指出，三鶯線通車後，將有36條市區公車及新巴士路線行經沿線12座車站，形成更綿密公共運輸路網。其中，新闢「三鶯1線」串聯LB08鶯歌車站、LB09陶瓷老街站、LB10國華站及台鐵鶯歌站，強化鶯歌地區尖峰時段聯外運輸服務；「三鶯2線」則串聯LB04橫溪站及LB07臺北大學站，補足捷運未直接服務區域的接駁需求。

此外，交通局也新闢「捷運鶯桃福德站－銘傳大學」及跳蛙公車，串聯LB12鶯桃福德站、台鐵鳳鳴站及銘傳大學桃園校區，提供上午、下午各2班次服務，進一步強化土城、三峽、鶯歌與桃園地區間的公共運輸連結，便利學生及通勤族往返。

交通局綜合規劃科技正賴俞如表示，全線共新增16處YouBike租賃站、807柱車柱，設置38格臨時停車接送區、18格計程車招呼站格位，並增設188格自行車停車位及1429格機車停車位，滿足不同族群轉乘需求，讓民眾無論步行、騎乘YouBike、機車轉乘、親友接送或搭乘公車，都能便利銜接捷運服務。

此外，交通局整合河濱自行車道、人行道與校園路網，打造出結合通勤、休閒與觀光的跨區低碳路網。其中LB03長壽山站、LB05龍埔站及LB08鶯歌車站鄰近河濱自行車道，透過增設導引牌面與設施優化，讓民眾出站即可快速銜接。

另外，LB04橫溪站前佳興路則新設人車共道的實體人行道，可一路連結大漢溪河濱與三峽老街，滿足通勤與觀光小旅行的需求；LB07臺北大學站周邊則結合校園與客家文化園區，並透過三鶯大橋跨越溪流延伸至鶯歌陶瓷文化區，將三鶯地區點對點串連成好騎好玩的綠色運輸路網。

交通局強調，三鶯線不僅是三峽、鶯歌地區邁入捷運新時代的重要里程碑，也將與台北捷運、台鐵及公車路網形成完整運輸網絡，帶動地方發展、提升公共運輸使用率，讓市民享有更便捷、安全且永續的交通服務。

因應三鶯線通車，車站附近提供有YouBike打造完善的「最後一哩」接駁環境。圖／新北交通局提供
因應三鶯線通車，車站附近提供有YouBike打造完善的「最後一哩」接駁環境。圖／新北交通局提供

三鶯線 雙北 捷運

延伸閱讀

三鶯線通車小確幸來了！6月30日起「免費搭乘」2個月

三鶯線通車倒數 新北串聯技職學校成立軌道人才培育聯盟

停駛近5年！台鐵集集線浴火重生 賴清德喊「打斷手骨顛倒勇」

停駛近5年！台鐵集集線全線復駛 鐵道迷搶搭

相關新聞

要為內湖區淹水嚴重道歉？ 蔣萬安：我願意即刻改進跟精進

受米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台北市內湖昨多處嚴重積、淹水，有網友昨在台北市長蔣萬安臉書留言洩憤，也有在惡劣天氣上班的上班族表達怒氣。蔣萬安上午參加0625水災第3次工作會報受訪指出，這個部分有些地方確實如果可以做得更好，「我願意即刻地來改進跟精進」。

捷運三鶯線6/30正式通車 免費試營運2個月發車時間曝光

新北捷運三鶯線6月30日正式通車。新北捷運公司表示，將於當天下午2點發出首班車，隨即展開為期2個月的試營運，從6月30日通車日至8月31日止，凡持電子票證進出站刷卡皆可免費搭乘，未持電子票證須買單程票，試營運營業時間為上午10點至下午8點，尖峰班距6分鐘，離峰班距8分鐘，並視現場人潮滾動調整。

內湖強降雨淹水啟示 學者：民眾不想承擔責任「就等著經常受災」

台北市內湖昨出現典型短延時強降雨，台北市各個測站雨量，前10名有7處都集中在內湖。對於有民眾質疑20年沒淹過水的地方，現在淹水了代表不正常？國立台北大學都市計畫研究所教授廖桂賢指出，民眾要當大爺，完全仰賴政府清理所有水溝，不想承擔任何責任「就等著經常受災吧」。

新北淡水、三芝西瓜農損現金救助 7月9日前可到區公所申請

北海岸地區自6月初強降雨造成西瓜農損，農業部昨天已公告淡水區及三芝區為辦理西瓜農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬4千元，新北市農業局提醒符合資格農友即日起至7月9日前，可到區公所提出申請。

內湖暴雨慘淹...這地方淹了好幾次 居民嘆補助1萬元能做什麼？

北市內湖昨因強降雨而多處積淹水，不只內湖路二、三段，文德路周邊也是災區，居民直呼雨大到一度以為會淹到半層樓高，地下室存放的生財工具全被水淹，財損至少40萬元，政府補助1萬元能做什麼？也有人說這附近曾淹過，希望政府真的要重視處理。

捷運三鶯線6月30日通車 雙北通勤縮減20分鐘另新闢3條公車路線

新北市三峽、鶯歌地區首條捷運三鶯線將於6月30日正式通車。交通局表示，未來三鶯線通車後，三鶯地區往返雙北市中心通勤可縮短20分鐘。因應三鶯線通車，將新增3條公車路線，共有36條市區公車行經沿線12座車站，形成更綿密的公共運輸路網，另全線車站周邊交通包括已完成優化公車轉乘、YouBike租借、計程車排班及行人通行動線等設施，打造完善的「最後一哩」接駁環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。