捷運三鶯線6月30日通車 雙北通勤縮減20分鐘另新闢3條公車路線

新北市三峽、鶯歌地區首條捷運三鶯線將於6月30日正式通車。交通局表示，未來三鶯線通車後，三鶯地區往返雙北市中心通勤可縮短20分鐘。因應三鶯線通車，將新增3條公車路線，共有36條市區公車行經沿線12座車站，形成更綿密的公共運輸路網，另全線車站周邊交通包括已完成優化公車轉乘、YouBike租借、計程車排班及行人通行動線等設施，打造完善的「最後一哩」接駁環境。

交通局指出，三鶯線通車後，將有36條市區公車及新巴士路線行經沿線12座車站，形成更綿密公共運輸路網。其中，新闢「三鶯1線」串聯LB08鶯歌車站、LB09陶瓷老街站、LB10國華站及台鐵鶯歌站，強化鶯歌地區尖峰時段聯外運輸服務；「三鶯2線」則串聯LB04橫溪站及LB07臺北大學站，補足捷運未直接服務區域的接駁需求。

此外，交通局也新闢「捷運鶯桃福德站－銘傳大學」及跳蛙公車，串聯LB12鶯桃福德站、台鐵鳳鳴站及銘傳大學桃園校區，提供上午、下午各2班次服務，進一步強化土城、三峽、鶯歌與桃園地區間的公共運輸連結，便利學生及通勤族往返。

交通局綜合規劃科技正賴俞如表示，全線共新增16處YouBike租賃站、807柱車柱，設置38格臨時停車接送區、18格計程車招呼站格位，並增設188格自行車停車位及1429格機車停車位，滿足不同族群轉乘需求，讓民眾無論步行、騎乘YouBike、機車轉乘、親友接送或搭乘公車，都能便利銜接捷運服務。

此外，交通局整合河濱自行車道、人行道與校園路網，打造出結合通勤、休閒與觀光的跨區低碳路網。其中LB03長壽山站、LB05龍埔站及LB08鶯歌車站鄰近河濱自行車道，透過增設導引牌面與設施優化，讓民眾出站即可快速銜接。

另外，LB04橫溪站前佳興路則新設人車共道的實體人行道，可一路連結大漢溪河濱與三峽老街，滿足通勤與觀光小旅行的需求；LB07臺北大學站周邊則結合校園與客家文化園區，並透過三鶯大橋跨越溪流延伸至鶯歌陶瓷文化區，將三鶯地區點對點串連成好騎好玩的綠色運輸路網。

交通局強調，三鶯線不僅是三峽、鶯歌地區邁入捷運新時代的重要里程碑，也將與台北捷運、台鐵及公車路網形成完整運輸網絡，帶動地方發展、提升公共運輸使用率，讓市民享有更便捷、安全且永續的交通服務。