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內湖水深及膝...市府挨轟「螺絲找不到」 蔣萬安：用這一次來檢討

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加0625水災第3次工作會受訪。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午參加0625水災第3次工作會受訪。圖／北市府提供

台北市內湖昨強降雨，多處積淹水，甚至山坡土石崩落，北市藍綠白港湖區議員，昨罕見在議會同聲砲轟市府「一問三不知」，甚至要靠議員幫忙指揮調度物資，北市府「不只螺絲鬆了，而且螺絲找不到」。對此，蔣萬安上午受訪指出，「我們就用這一次來檢討」。

蔣萬安上午參加0625水災第3次工作會，針對議員的批評，蔣萬安受訪指出，工務局有做說明，昨天在第一時間調度相關機具，包含大型機具，同時也要考慮到整個地形路程的狀況，市府其實也有要求工務局，在未來整體調度上面，如果可以做得更好、更即時、快速，「我們就用這一次來檢討」，他也請工務局未來在整體面對極端氣候，短時突然的暴雨，盡量提升做好各項的準備工作。

另外，外界質疑，昨天內湖淹水，是因水溝沒有清？且議員游淑慧昨在臉書發文提到，郝龍斌當市長時，市府會在雨量大的情況下，先進行巡查，市府有做？蔣萬安說，環保局都有定期做相關的巡查、定期清疏，所以當雨勢趨緩，排水可以非常快速的排除，表示定期的清疏沒有問題。

蔣萬安也說，當然現在就是排水容受力以及設計標準要提高，所以這部分已經擬定相關經費，持續提高降雨容受力，會持續來檢討。

蔣萬安 內湖 淹水

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