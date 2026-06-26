別忘了儲水！林口泰山五股6月29日至30日大停水 影響6逾萬戶

台灣自來水公司第二區管理處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」施工實施停水，林口全區6月29日8時至29日24時止停水16小時，民眾記得先儲水因應。

另，泰山五股部分地區6月29日8時起至6月30日2時止，將停水18小時。泰山大科里南林路6月29日8時起至6月30日5時止，共停水21小時。3個行政區總停水戶數達6萬5393戶，含直供戶數2527戶。

新北市水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間及不便，並設置13處臨時供水站及水車隨時待命。

因停水時間超過12小時，民眾記得要儲水備用，建議在停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。此外，停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。