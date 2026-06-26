時雨量超過容受力 蔣萬安：測站前10名7處在內湖

受米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台北市內湖昨多處嚴重積、淹水。台北市長蔣萬安上午受訪，對於這次淹水，是否但全因時雨量超過容受力？蔣萬安直言，這一次氣象團隊的分析，非常的特殊，台北市各個測站，前10名有7處都集中在內湖。

蔣萬安上午主持0625水災第3次工作會報議，再去內湖慰問受災戶，上午再參加北市民政團隊聯合頒獎典禮，蔣萬安受訪時，針對時雨量超過容受力，他指出，昨天水利處已經很具體的說明，這一次內湖區主要淹水的地方就是包括內湖路二、三段，還有文德路，以及金龍路。

蔣萬安表示，市府昨監測到實際的數據，時雨量達到了100.5毫米，而且甚至10分鐘，雨量達到了23.5毫米，這些都已經超過台北市排水系統整體的降雨容受力。這一次氣象團隊也跟市府分析，非常的特殊，也就是看到台北市全市各個雨量的測站前10名，昨天前10名的測站中，有7處都集中在內湖，而且多個測站的降雨量，也超過了排水系統最高的設計標準。

蔣萬安指出，他上任後第一年，即刻拍板確定了65億的治水經費，所以包括各項大型抽水站的擴建、新建，還有包括7月，即將動工的敦化北路地下貯留管的大排工程，就是想要讓台北市整體排水系統的容受力，可以從78.8毫米提升到88.8毫米，整體提升台北的降雨容受力以及整體的治水韌性。

另外，針對蔣萬安上午視察金龍路，事後有民眾說平常好像都沒有進行視察關心，且今天才開始洗泥地？質疑抽水站跟滯洪池沒有及時啟用？蔣萬安說，滯洪池這一次發揮了它的功能，以內湖為例，上游金瑞滯洪池在昨天面對暴雨的時候，一度達到了高水位，那也確實有效的調控了山區逕流，同時也減緩下游地方他們排水的壓力。

另外，針對防水閘門，蔣萬安指出，經過暸解，因外河水位根本沒有達到關閉的標準，所以跟昨天積淹水情形是無關；抽水站的部分，市府即刻啟動整個即刻抽排的功能，所以昨天雨勢趨緩，排水系統和抽水站運行之後，積水消退得非常快。

至於居民的抱怨，他上午也特別到金龍路段昨天積淹水的地方去了解、慰問民眾，也承諾這些受災住戶，補助方案一定是從寬、從優來發放給予。