凱道明辦集會呼籲禁用「山豬吊」 北市警公布交管圖

台灣友善動物協會明天將在總統府前凱達格蘭大道舉辦「解套山林，護佑生靈」集會活動，轄區中正一警方已規劃相關交通疏導管制措施，今天公布交管圖，指出北側往西全線車道將實施管制，禁止車輛通行，呼籲用路人注意提早改道。

警方指出，管制範圍為凱達格蘭大道（中山南路至公園路段），自6月27日上午9時起，北側往西全線車道將實施管制，禁止車輛通行，期間僅開放南側西往東方向供車輛行駛，預計維持至當日晚間8時活動撤場結束後解除。

針對受到影響的公車路線，台北市公共運輸處已協調業者配合改道行駛，民眾若需查詢詳細公車動線，可利用台北市公共運輸處查詢網站或直接聯繫各公車調度站。

警方呼籲，活動期間請駕駛人隨時收聽警察廣播電台的路況報導，避開管制路段並提前改道，行經管制區周邊時亦應放慢車速，遵循現場執勤員警與義交的指揮，共同確保交通順暢。

本次活動核心訴求為推動立法全面禁用「山豬吊」，山豬吊作為一種無差別殺傷性的金屬彈簧套索，導致野生動物與犬隻斷肢甚至死亡，活動現場將設置一座3公尺高的「三腳狗斑斑」巨型氣球，以具象化山林受難動物的處境。