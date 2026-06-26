不撐傘勘災慰問民眾 蔣萬安承諾補助方案一定從寬、從優

受米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台北市內湖昨多處嚴重積、淹水，蔣萬安今天上午參加0625水災第3次工作會報後，早上前往金龍路段昨天積淹水地方去慰問民眾，承諾受災住戶，補助方案一定是從寬、從優來發放給。

北市內湖地區強降雨，造成內湖路、文德路、港墘、金龍、瑞光路等地積淹水。今天上午雨勢稍緩，蔣萬安淋雨去金龍路段慰問民眾。有淹水住戶說，還好水來得快、去的也快，但從納莉颱風過後，這裡就沒淹水過，蔣萬安也說，現在是極端天氣，淹水後也會馬上調機具來。

有民眾看到蔣萬安，也說「等你很久了，里長也辛苦了」蔣萬安也關心問「昨天淹多深」蔣萬安走進一間淹水的地下室雜貨店，問老闆娘，有沒有要清潔隊幫忙的地方？她謝謝市長，還說其他地方比較嚴重，請市長先去看。

蔣萬安今天上午參加0625水災第3次工作會報後，上午前往內湖昨天積淹水地方慰問民眾。圖／市府提供