三鶯線通車小確幸來了！6月30日起「免費搭乘」2個月

新北捷運三鶯線日前取得交通部營運許可函，工程局與新北捷運公司在完成準備作業後，宣布6月30日正式通車，開放2個月免費搭乘，回應市民對捷運三鶯線工程的大力支持。三鶯線通車後三鶯地區往返雙北市中心可縮短約20分鐘通勤時間，提供市民高準點率、高可靠度、又便捷舒適的通勤通學新選擇。

新北市長侯友宜說，三鶯線是新北第一條自辦的中運量捷運系統，同時也是新北市三峽、鶯歌區首條捷運，三鶯線6月7日完成履勘、23日終獲交通部核准營運許可，市府接續籌備通車營運事宜，將在暑假前一天開放搭乘。

三鶯線6月30日正式通車，當天下午開始試營運，為期2個月免費試乘，民眾可在6月30日至8月31日免費搭乘三鶯線。免費試乘期間，將蒐集民眾意見持續優化相關設施與服務，相關試營運細節由新北捷運公司對外公布。

侯友宜說明，新北市境內環狀線、淡海線及安坑線陸續通車營運，如今三鶯線也即將加入服務行列，新北境內捷運通車總里程數將突破「百公里」大關，達到108公里、90座車站，總里程為全國第一。捷運三鶯線全長14.29公里，共設12座車站，路線橫跨土城、三峽及鶯歌，連結兩大老街、新北市美術館等觀光地標之外，還可兩線轉乘，包含在頂埔站轉乘板南線、鶯歌車站轉搭台鐵，更在鶯桃福德站預留尾軌，未來繼續延伸桃園八德銜接桃園綠線，以後通往桃園機場就多一條新路線。

新北捷運局長李政安指出，三鶯線路線跨越高速公路、台鐵及河川等8處施工困難段，施工過程極具挑戰，工程團隊戮力克服完工達標。此外，列車與機電系統優化59項設計，包含全國首創列車導入車前影像辨識、車內增設緊急停車鈕、及10國語言自動售票界面等等，打造國際級的友善搭乘環境。

因應三鶯線通車後迎來人潮，市府團隊提前準備因應，新北捷警隊隊長廖國安表示，新北市警察局捷運警察隊將在6月29日成立「三鶯捷運分隊」，專責三鶯線捷運站體、月台及車廂內的巡邏與守望，機動處理各類突發事件，藉由提高見警率嚇阻犯罪，提升乘車安心感。加深與轄區分局和捷運公司的區域聯防，透過情資互通與跨單位整合，構築全方位安全防護網並強化緊急應變效能。

捷運三鶯線全長14.29公里，全線共設 12座車站，皆為高架車站。圖／新北市政府提供