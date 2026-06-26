要為內湖區淹水嚴重道歉？ 蔣萬安：我願意即刻改進跟精進

受米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台北市內湖昨多處嚴重積、淹水，有網友昨在台北市長蔣萬安臉書留言洩憤，也有在惡劣天氣上班的上班族表達怒氣。蔣萬安上午參加0625水災第3次工作會報受訪指出，這個部分有些地方確實如果可以做得更好，「我願意即刻地來改進跟精進」。

媒體上午問蔣萬安，昨天內湖區水深嚴重，很多市民到臉書去留言表達怒氣，是否要對淹水的內湖區居民或者是通勤民眾表達一下歉意？蔣萬安說，昨天當然短時間內強降雨，各單位即刻採取緊急應變，EOC就即刻開設，市府也即刻的針對內湖區各地區的積淹水，即刻也給予各項的協助。

蔣萬安說，當然對於內湖幾處積淹水地方，受災的居民跟住戶造成他們生活的不便，甚至一度的交通不方便，「我這個部分有些地方我們確實如果可以做得更好，那我願意即刻地來改進跟精進」。