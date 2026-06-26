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輪椅獨居者祈願「不想再搬家」 她在銀髮友善社宅建立安老棲身之處

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北即時報導
新北市新店區央北社宅有耕莘醫院資源進駐服務，居民看診便利。記者潘俊宏／攝影
新北市新店區央北社宅有耕莘醫院資源進駐服務，居民看診便利。記者潘俊宏／攝影

新北長者逾82萬人，住社宅老人日增，新北社宅近2成是長者，新店央北社宅1070戶，約200戶是長者，獨居比率高。該社宅去年獲銀光好居認證，社區內有診所、空中菜園，以通用設計為核心，落實無障礙動線、安全防滑、充足照明，取得五星認證。68歲許淑瓊在央北社宅住6年，她說，身障者租屋困難，政府蓋社宅是一大德政，最大心願是「不要再搬家」。

新北市城鄉局說，考量高齡者是租屋市場弱勢族群，2023年公布的新北銀髮安居政策，對65歲以上、獨居社宅住戶，或其他家庭成員也逾65歲者，採取每3年換約一次，住都中心會確認住戶最新情況，若仍有居住意願，且生活依舊可自理，將可住到終老。若出現臥床、失能情況就必須離開社宅轉進機構等處。

許淑瓊是重度小兒麻痺患者，坐輪椅20年，早年和胞兄同住新店區，50歲之後一人租屋生活，她說，前房東業相當體恤她的情況，但老房子處處有關卡，門口、客廳、浴室、廚房之間有階梯，一不小心可能絆倒。

6年前央北社宅啟用，許淑瓊成為第一批住戶。住在室內約9坪大的一房型，租金6400元，她說，房間有個陽台、廚房，衛浴空間舒適安全，對她而言是「小豪宅」等級，屋內可活動自如，遇到疑難雜症有物業人員可求助，過得很自在。

「內心非常感恩，希望保持健康，不要再搬家了。」許淑瓊說，新北社宅保障高齡獨居者住到終老，前提是生活能自理，這也成為她顧好健康的動力。

許淑瓊就醫是使用電動輪椅到新店慈濟醫院，她說，社區內有新店耕莘診所進駐相當便利，再過幾年會改為在社區就近看診，省去奔波的交通風險。

除了許淑瓊，央北社宅老人住戶比率逾2成，74歲許大姊洗腎25年，和兒子同住，她說，社宅環境比一般大樓租屋更安全友善，社宅內有診所、日照中心與輔具服務，頂樓有空中菜園，想曬曬太陽、從事園藝很方便，是兼具照護與尊嚴的高齡友善社區。

新店央北戶數高達1070戶，是新北規模最大自建社宅，住都中心規畫師皮三弦說，團隊定期訪查住戶意見，透過意見回饋，強化修繕、維護及管理，讓社宅更有更生命力。

民團銀光好居行動聯盟召集人許育寧說，早期台灣談社宅常借鏡先進國家經驗，歐洲社宅成功之處，不只是設計做得好，是背後有一套成熟的制度與評估機制，是台灣目前最需要補強的一塊。

台灣社宅規畫愈來愈進步、到位，逐漸從「居住供給」轉型為「生活品質治理」，許育寧說，銀光好居標章認證，強調好居不只是建築，要結合社區及周邊環境，照顧長輩身心靈。

「社宅不該以滿租為最大效益。」許強調，高齡友善不能只停留在硬體，須進一步建構完整生活支持系統，除滿足空間安全、服務支持，也要重視社會參與及價值延續，社宅若能做到這一點，才是真正面對超高齡社會的關鍵解方。

新北市新店區央北社宅有耕莘醫院資源進駐服務，居民看診便利。記者潘俊宏／攝影
新北市新店區央北社宅有耕莘醫院資源進駐服務，居民看診便利。記者潘俊宏／攝影

新店區央北社宅住戶許淑瓊患小兒麻痺，她6年前入住社宅，廚房流理台正好符合輪椅高度。記者潘俊宏／攝影
新店區央北社宅住戶許淑瓊患小兒麻痺，她6年前入住社宅，廚房流理台正好符合輪椅高度。記者潘俊宏／攝影

68歲許淑瓊說，年紀大又是身障，在外租屋困難，很幸運能在社宅找到安身立命的家。記者潘俊宏／攝影
68歲許淑瓊說，年紀大又是身障，在外租屋困難，很幸運能在社宅找到安身立命的家。記者潘俊宏／攝影

新店區央北社宅有全齡共融式遊憩區。記者潘俊宏／攝影
新店區央北社宅有全齡共融式遊憩區。記者潘俊宏／攝影

新店區央北社宅有空中菜園，住戶可以參與，享受都市裡的田園樂趣。記者潘俊宏／攝影
新店區央北社宅有空中菜園，住戶可以參與，享受都市裡的田園樂趣。記者潘俊宏／攝影

新北市新店區央北社宅有耕莘醫院資源進駐服務，居民看診便利。記者潘俊宏／攝影
新北市新店區央北社宅有耕莘醫院資源進駐服務，居民看診便利。記者潘俊宏／攝影

新店區央北社宅住戶許淑瓊患小兒麻痺，她6年前入住社宅，廚房流理台正好符合輪椅高度。記者潘俊宏／攝影
新店區央北社宅住戶許淑瓊患小兒麻痺，她6年前入住社宅，廚房流理台正好符合輪椅高度。記者潘俊宏／攝影

新店區央北社宅有空中菜園，住戶可以參與，享受都市裡的田園樂趣。記者潘俊宏／攝影
新店區央北社宅有空中菜園，住戶可以參與，享受都市裡的田園樂趣。記者潘俊宏／攝影

68歲許淑瓊說，年紀大又是身障，在外租屋困難，很幸運能在社宅找到安身立命的家。記者潘俊宏／攝影
68歲許淑瓊說，年紀大又是身障，在外租屋困難，很幸運能在社宅找到安身立命的家。記者潘俊宏／攝影

銀髮住宅安全專題，獲得銀光好居認證的新北市新店區央北社宅有空中菜園。記者潘俊宏／攝影
銀髮住宅安全專題，獲得銀光好居認證的新北市新店區央北社宅有空中菜園。記者潘俊宏／攝影

新店區央北社宅有空中菜園，住戶可以參與，享受都市裡的田園樂趣。記者潘俊宏／攝影
新店區央北社宅有空中菜園，住戶可以參與，享受都市裡的田園樂趣。記者潘俊宏／攝影

許淑瓊形容，社宅環境已是小豪宅等級，希望能保持健康住到終老。記者潘俊宏／攝影
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社宅 新北

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