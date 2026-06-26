暴雨不停今換文山區？北市這測站3小時雨量達94.5毫米

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，台北市內湖區昨暴雨大淹水。台北市災害防救辦公室表示，台北市區自今日凌晨3時30起就開始有較強降雨發生，文山區永建國小3小時雨量達94.5毫米，貓空、仙跡岩、北政國中等地3小時雨量均超過85毫米。

災防辦指出，昨晚11時50分，南港區南港製茶廠站的24小時累積雨量已達200毫米，大地處即依規定對該區的保存戶（一戶2人）發出疏散避難勸告單，南港區公所立即派員針對該保全戶執行疏散避難勸導作業。

昨夜至今晨有數波較大的雨勢，災防辦接獲10餘件道路輕微積水通報，雨勢趨緩後即退水，並無重大災情。經統計，截至今日6時止，共受理196件災情通報案件，主要災情種類為積淹水災情128件、土石災情26件、路樹災情16件，目前僅剩5件處理中。

其中3件土石崩落均已完全基本防護措施，等天晴就立即進場施作；1件地下室積淹水，為避免擾鄰經協調於今日上班後再繼續進行抽排作業；1件自來水漏水處理中。

災防辦表示，因將值上班上學交通尖峰時間，台北市交通大隊於今日上午尖峰時段（7-9時）在284處重要路口，派遣警力152人、義交195人，並由各分局加強路況查報，遇壅塞或道路障礙（號誌故障、積淹水或樹倒）等情事，即時啟動交通快打，排除道路障礙並加強疏導。

此外，針對新北市二重疏洪道等道路封閉，可能影響北市交通路段主要為「忠孝橋及中興橋等聯外橋梁、道路」，因此已由大同及萬華等周邊分局加強路況查報，如發現車流量遽增，即時派員控燈疏導，並保持路口淨空。

災防辦指出，由於目前桃園和新竹沿海仍有對流旺盛發展，其殘餘回波往東移動，將影響台北市市區南側行政區（文山、萬華、中正、大安、信義、南港區）持續降雨，提醒上述地區上班上學民眾仍須留意路況，注意安全。

另外，中央氣象署稍早針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警訊息，災防辦再次呼籲民眾這二、三天請盡量避免前往山區及水域，以策安全。