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內湖「淹水」與「失職」畫等號？水利專家：工程不是這樣判

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，台北市內湖區昨暴雨大淹水。報系資料照
受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，台北市內湖區昨暴雨大淹水。報系資料照

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，台北市內湖區昨暴雨大淹水。水利工程技師歐文松指出，許多人感到震驚與不滿，他可以理解，但回到最基本的事實，實際降雨強度已超過目前排水系統設計容量約10%至30%，直接把「淹水」與「失職」畫上等號，但「工程上並不是這樣判斷」。

歐文松在臉書表示，很多人看到內湖路、文德路、港墘、瑞光路等地積淹水畫面，感到震驚與不滿，他完全可以理解。但作為一位長期從事水利與工程規劃工作的專業人員，我認為在究責之前，應該先回到最基本的工程事實。

他說，第一件事，先看雨到底下了多大，根據昨日公開資料，內湖大溝溪測站最大時雨量達 100.5 mm/hr；碧湖國小測站達 96 mm/hr；東湖國小測站達 87.5 mm/hr；部分測站累積雨量已超過 250 mm。

歐文松指出，這不是一般大雨，而是典型的「短延時強降雨」事件。 同時，台北市雨水下水道系統設計保護標準約為每小時 78.8 mm，大於其他直轄市。換句話說，實際降雨強度已超過目前排水系統設計容量約 10%至30%，這是一個非常重要的事實。

他指出，第二件事，有積水，不一定代表排水系統失效，很多人會直接把「淹水」與「失職」畫上等號。但工程上並不是這樣判斷，真正要看的是1.積水多深？2.持續多久？3.是否快速退水？4.是否發生系統性崩潰？

歐文松表示，根據目前資訊，隨著雨勢趨緩，多數積水點已陸續退水，金瑞治水園區及相關水位也回降至警戒值以下。 從工程角度來說，雨量超過設計標準，發生短暫積水，雨停後快速退水這代表系統遭遇超設計降雨，但仍具排洪能力。

他說，雨量未超標，大範圍長時間積水，無法退水，這才比較接近排水系統失效。因此這事件必須用數據判斷，而不是只看照片判斷，他研判北市仍具排洪能力。

歐文松說，真正該檢討的是「韌性」他認為外界提出一個很值得討論的問題，包括內湖近年來持續發展。科技園區擴張、商辦增加、住宅興建、土地開發，理論上都會增加不透水面積，提高暴雨時逕流量。

歐文松指出，台北市推動「雨水流出抑制」已超過10年，主要是為了因應都市化導致的不透水面積增加，其核心功效在於控制基地向外排放的雨水逕流量，將雨水暫時留在基地內，大幅減輕暴雨時台北市雨水下水道的排水壓力。因此未來真正值得討論的課題是排水系統升級速度，是否跟得上極端氣候增加速度、都市發展速度、人口成長速度，這是一個城市治理問題，也是全球各大城市共同面臨的挑戰。

歐文松指出，依他的專業看法，今天內湖發生積淹水，民眾不方便是真實的，市府也確實需要持續檢討強化排水能力。更應該進一步思考，在極端氣候逐漸成為常態的今天，台北市未來需要思考更韌性作為，並結合龐大優勢企業ESG資源投入。

他說，韌性不是喊來的，韌性是透過實際行動逐步建立的，這才是對市民最有幫助，也最具建設性的公共討論。

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