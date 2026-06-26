影／豪雨炸台南！雷電整夜不停 多處積淹水 民眾驚：雨下得如末日

受西南氣流影響，台南地區今天凌晨雷雨交加，密集閃電不斷劃破夜空，天空宛如故障螢幕般持續閃爍，伴隨陣陣震耳欲聾雷聲，豪雨傾瀉而下，造成永康、仁德及安南等多處地區出現積淹水情形。有民眾形容「是那種多下一分鐘都會讓人擔心世界末日的落法」

台南市政府考量強降雨恐影響交通安全及民眾通勤、通學，昨天深夜宣布26日全市停班停課，原訂公開行程也全面延期。

深夜豪雨不少民眾在社群平台分享現場情況，有人形容「閃電一整晚沒停過」、「整個天空亮到像白天」，更有民眾表示，原本準備早睡，卻因窗外轟隆雷聲與傾盆大雨難以入眠，直到聽見鄰居呼喊才驚覺住家外道路已成一片汪洋，打開車庫發現物品漂浮水面，只能緊急搶救。民眾直呼，雷電宛如閃光燈般持續不停，令人感到不安，希望雨勢盡快趨緩。

市議員蔡麗青指出，整晚雷雨交加，雨勢幾乎沒有停歇，其中以今天凌晨5時左右雨勢最為猛烈。安南區安中路一帶因短時間強降雨，加上清晨6時至8時適逢漲潮，導致排水速度受到影響，部分路段出現積水情形。

不過，蔡麗青表示，相較於過去幾次豪雨，此次安南區整體淹水情況已有明顯改善，積水深度普遍較以往降低，退水速度也更快。隨著潮位逐漸下降，目前積水已陸續消退，雖然區內仍有零星地點有積水，但多數道路已迅速恢復通行，顯示近年治水工程已逐步發揮成效，但希望後續治水工程持續推動。

安南區災情根據民眾回報包括五塊寮大廟前積水達小腿肚高度，長和路與環館北路口、安南醫院及肉品市場周邊、公親寮往中崙方向等路段均有半個輪胎高積水；九份子大道旁還有路樹傾斜，三塊厝部分居民則連夜架設防水閘門應對持續上升的水位。

據指出，清晨4時至5時永康區時雨量達85毫米，台南多處時雨量也超過70毫米，瞬間強降雨導致排水系統一度無法負荷，永康、仁德、安南等地出現積淹水災情。雖然清晨5時後雨勢逐漸減弱，多數地區積水開始消退，但由於下游排水尚未完全宣洩，部分低窪地區仍持續積水。

台南市政府提醒，受西南氣流持續影響，降雨仍有持續可能，呼籲民眾非必要避免外出，行經低窪地區、地下道及易積水路段時務必提高警覺，隨時留意中央氣象署最新天氣資訊及市府公告，做好防雨、防災準備。市府各局處也持續監控雨勢及排水情形，必要時將立即啟動相關應變措施，全力降低豪雨帶來的災害影響。

台南整晚雷雨交加，雨勢幾乎沒有停歇，安南區安中路一帶又現「安中河」，出現積淹水。圖／市議員蔡麗青提供