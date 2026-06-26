北市研擬公車駕駛專業保險 細節7月出爐

雙北公車事故頻傳，議員表示，民間保險業者推出司機個人專業保險，能減輕司機個人事故賠償壓力，北市應仿效桃園市，補助駕駛，留住優秀人才。北市公運處與公車聯管會目前正與產險公會研議險種、自付額及補助細節，預計七月中旬完成初步討論。

每日平均有三千多輛公車在雙北載送客人，雙北繁雜的交通狀況，駕駛有時未留意或精神狀態不佳時，若是發生事故恐釀成重大傷亡。

議員游淑慧表示，今年桃園市府開始補助駕駛人，鼓勵駕駛去投保個人專業責任險，每人補助二萬五千四百元，投保的就是駕駛員。尤其是北市公車數量多，希望能夠留住更多優秀的駕駛人，若有保險能做依靠，背負的責任也小點，駕駛應該會願意投保，呼籲北市府採納相關建議。

公運處五月廿九日與產險公會、台北市公車聯營管理委員會、公車業者，以及駕駛員工會等召開第一次會議，大家都對於這樣的納保的措施支持。

不過公車肇事後釀成的事故狀況不同，公運處指出，涉及到產品設計，以及駕駛自付額部分，都還需要聯管會確認。市府會先確認保額等，再研議如何補助。

北市公車聯營管理委員會執行長李建文表示，目前主要問題是有無自付額的部分須再行討論，納保是希望能減少駕駛長的流動率之外，也能減輕駕駛長壓力，以確保行車安全。