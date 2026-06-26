連續執勤17小時 新北45歲警員疑過勞死

新北市中和警分局南勢派出所陳姓警員日前因處理毒駕、鬥毆事件及移送犯嫌等，連續工作十七小時才退勤，返家休息隔日清晨被家人發現已無呼吸心跳，經送醫仍宣告不治。此案凸顯基層員警超時工作隱憂，中和警分局強調，未來將嚴格要求各級主管落實勤休制度，杜絕過勞。

四十五歲陳姓警員是家庭經濟支柱，家中尚有七十六歲年邁父親，及正值就學階段的妻子與就讀國中小一對兒女。面對突如其來噩耗，家庭經濟陷入困境。中和警分局除全力協助家屬辦理喪葬事宜外，也發起警心募款活動，匯集警界愛心，盡力協助遺屬度難關。

陳姓員警從廿二日自清晨六時許開工，期間先後查獲毒駕案、處理鬥毆事件，並隨後移送犯嫌，直至深夜十一時許才完成退勤程序，連續執勤長達十七小時，隔日清晨遭家人發現已無呼吸心跳，經送醫宣告不治，死因為急性心因性休克。

多名基層員警無奈表示，依現行制度，一旦接獲案件無法隨意離開崗位，更難以由他人無縫接軌接替，須待程序完備方能下崗。長久以來因案件處理流程導致超時加班情形屢見不鮮，不少基層形容處境宛如「血汗牛馬」，呼籲主管機關正視不合理執勤時數與排班機制。

中和警分局強調，將痛定思痛，嚴格要求各級主管落實勤休制度，杜絕過勞，一旦發現員警因處理案件延遲下班，當班主管須即時啟動檢視機制，靈活調度現有警力接替處理，確保適時休息，落實勤休轉換，保障全體基層員警健康權，避免類似悲劇再發生。