北市TOD2.0申請 延長兩年

北市TOD三點○研擬中，但TOD二點○申請期限上月已到，市府為確保開發機制順利銜接，擬延長二年受理，北市都委會昨審議通過，最快七月公告實施，民眾也希望，未來捷運民汐線九個場站納入TOD二點○延期案中，以利爭取容獎。

TOD二點○申請期限至今年五月廿四日，都發局受理案件逐年提升，光今年就有十五件，四年累計卅三案，其中廿六件都更案，目前已七案審竣、一案動工。指標個案包含南京三民站周邊台灣水泥信義區企業營運總部大樓，以及南港車站周邊台境大樓，均提供友善人行環境。

都委會昨審議修訂延長申請期限的計畫案，陳情人王先生指出，自家社區有意都更，同意書已近八成，周邊也有好幾件都更案，希望捷運民汐線九個場站能納入TOD二點○延期案中，以利爭取容獎。

都發局回應，民汐線細部計畫案已於五月十四日北市都委會審竣，待主要計畫及細部計畫公告實施，周邊基地得依規定提出開發許可申請；主要計畫已報內政部，預期年底或明年初公告實施。

多數委員對於延長期限沒有意見，但有委員關切，TOD三點○若是在二點○延長二年內通過，後續行政流程為何？也有委員點出落日空窗期等問題。

都發局表示，若TOD三點○已發布實施，理論上應依三點○計畫，屆時審查將視情況給予一定程度的緩衝期。另外都審須都更公展後才可往下審，這段期間因不可歸責實施者事由，實施者可檢具證明文件向都審扣除期限。