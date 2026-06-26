推動都更 台北TOD3.0 容積升級卡關

大眾運輸導向發展（TOD）計畫攸關捷運周邊開發、都更指標，新北TOD三點○上月上路，北市三點○還在研擬中，北市都委會委員憂，三點○提高基準容積，恐造成鉛筆化建築大量出現，熱島效應加劇，都發局表示，後續依都委會委員意見修訂內容。

新北TOD三點○是因應捷運汐東線開工、三鶯線即將完工通車，總計增額容積適用場站已達六十六站，並納入淨零碳排義務相關規定，希望促成新北二○五○淨零碳排、永續城鄉目標。

北市TOD二點○獎勵項目除友善人行空間設計、提供自行車轉乘空間，也提供捐贈社宅、可負擔住宅及公益設施，以強化公益性，適用全市九十三個捷運線場站。四年申請期間受理三十三件申請案，遍及全市十個行政區。

都發局表示，TOD三點○以都市發展定位復甦場站機能、以場站為核心創造友善環境、增加社宅供給提高公益性為三大目標，今年三月廿六日提報台北市都委會研議。

對於提高基準容積機制草案，須以捐贈幸福住宅或增、設捷運出入口回饋市府，都委會多位委員當時明確表達不贊成提高。

一名委員表示，「容積」是公共財，不宜輕易提供，放寬基準容積會產生衝擊，應該掌握在政府手中，作為達到一些公共政策目的的手段。

其他委員也點出，若提高基準容積，北市環境會因容積上升，鉛筆化建築大量出現，熱島效應反而加劇，即便再多綠屋頂及地面綠化，也未必能有效改善熱島的狀態。都發局表示，實施期限將以都委會通過並公告實施內容為準。

議員郭昭巖指出，TOD三點○真正要解決的是二點○在部分地區推動效果有限的問題。尤其萬大線沿線老舊社區集中、更新率偏低、私人整合困難，加上社會住宅推動空間有限，更需要透過新的政策工具提升更新誘因。

郭昭巖說，若市府投入上千億元興建萬大線，未來通車後沿線卻仍然充斥四十、五十年的老舊建築，TOD政策就失去應有意義。