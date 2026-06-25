北市府替代役男助攻AI開發 竟是美魔女議員的「小情人」

台北市政府宣佈明年底要全面導入AI Agent，讓每一位公務員都配備專屬的AI助理員，其中資訊局替代役男梁峻瑋（Benjamin Liang）參與開發公務場域代理型人工智慧（Agentic AI）「CiviClaw」日前也獲得市長蔣萬安頒發感謝狀，而台北市議員王欣儀昨天生日也發文，原來梁是她的兒子，直呼獲獎是今年生日最好的生日禮物。

梁峻瑋畢業於美國伊利諾大學香檳分校計算機科學系，透過兵役局協助媒合專長進入資訊局，在服役期間梁姓役男參與市府AI專案開發，發揮技術專長同時累積實務經驗，跳脫一般傳統行政支援框架，此專長媒合模式有效將青年技術專長轉化為市府實質研發量能，並深化青年對公共事務的參與度。

而如今梁到身份也曝光，國民黨北市議員王欣儀昨天過完生日表示，喜見小情人在服役期間能以所學專長對市政推進、AI治理有點小小貢獻，真是今年生日最好的生日禮物。

王欣儀說，非常感謝大家的生日祝福，希望大家都能闔家平安喜樂、年底能順利連任繼續替大家服務，就是最大的生日願望。

北市替代替役男梁峻瑋（右)參與開發（Agentic AI）「CiviClaw」，台北市長蔣萬安親自頒發感謝狀予以表揚。圖／北市資訊局提供