中和秀山公園廁所全新升級 打造親民舒適如廁新體驗

新北市中和區所為持續改善轄區公共環境，提升居民生活品質，今年6月完成秀山公園公共廁所整修改善工程，今天正式對外開放使用。整修工程將廁所內部空間全面翻新，包括無障礙設施、照明系統、洗手台及地板等，讓廁所煥然一新，受到當地居民好評。

中和區公所指出，秀山公園為中和區重要的公共綠地，面積約7386平方公尺，2021年間，公所曾改造公園內兒童遊樂場成為孩子與家長喜愛的特色共融公園，但公園內唯一的公共廁所因使用已久，長年累積異味，衛生條件不佳，為改善民眾使用感受，公所從今年1月針對公廁進行全面整修工程，總工程經費242萬元，在6月10日完工。

針對行動不便者及年長者需求，男廁及女廁各增設1間無障礙廁間，安裝扶手、緊急求救鈴，並提供壁掛式尿布台，兼顧幼兒使用需求。

公廁地板全面翻新，採用木紋磚鋪設地面，具備防滑、耐磨與易清潔等優點，並設有排水暗溝，可有效避免積水，維持地面乾燥整潔。

同時將照明系統升級，採用明亮均勻的LED燈，大幅改善廁所內部採光環境，提升使用舒適度及安全性。

洗手台更換一體成型洗手台，搭配感應式水龍頭，兼具美觀與節水功能，符合現代公廁設計趨勢。

經整修後不僅改善廁所異味、照明及外觀，且透過無障礙設施的增設，落實對身心障礙者及行動不便長者的關懷與照顧，提升民眾使用體驗。

公所指表示，秀山公園公廁已完工開放，歡迎周邊居民前往公園遊憩時使用，在享受煥然一新的公廁設施時，也呼籲市民共同維護整潔舒適的環境，讓每一位使用者都能享有優良的如廁品質。

新北市中和區公所完成秀山公園廁所全新升級，打造親民舒適如廁新體驗與空間。圖／中和區公所提供

新北市中和區公所完成秀山公園廁所全新升級，打造親民舒適如廁新體驗與空間。圖／中和區公所提供