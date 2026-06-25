新北TOD3.0上月超車上路 台北還在「難產中」

新北市TOD3.0上月上路，北市還在研擬中，雖然3月送都委會審議，不少委員反對提高基準容積等多項意見，短期難完成修訂作業。都發局強調，TOD3.0朝增加社宅供給等三大目標。

北市2019年1月24日公告發布實施「擬定台北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案」（TOD1.0），但計畫發布後，外界反映開發動能不足等意見，導致無申請案。

市府2022年5月24日公告TOD2.0計畫，依捷運場站運量等級及雙軌交會場站分級，獎勵項目除友善人行空間設計、提供自行車轉乘空間，也提供捐贈社宅、可負擔住宅及公益設施，以強化公益性，適用全市93個捷運線場站。4年申請期間受理33件申請案，遍及全市10個行政區。

都發局表示，TOD3.0以都市發展定位復甦場站機能、以場站為核心創造友善環境、增加社宅供給提高公益性為三大目標，今年3月26日提報台北市都委會研議。

對於提高基準容積機制草案，須以捐贈幸福住宅或增、設捷運出入口回饋市府。都委會多位委員當時明確表達不贊成提高。一名委員說，「容積」是公共財，不宜輕易提供，放寬基準 容積會產生衝擊，應掌握在政府手中，作為達到一些公共政策目的的手段。

有委員認為，如果是為了政策需要，無論是幸福住宅或可負擔住宅，可調整獎勵容積或增額容積的容積值，給予更高容積。其他委員也點出，若提高基準容積，北市環境會因容積上升，鉛筆化建築大量出現，熱島效應反而加劇，即便再多綠屋頂及地面綠化，也未必能有效改善熱島的狀態。

都發局今表示，後續依都委會委員意見修訂內容，實施期限將以都委會通過並公告實施內容為準。

議員郭昭巖曾指出，TOD3.0真正要解決的是TOD2.0在部分地區推動效果有限的問題。尤其萬大線沿線老舊社區集中、更新率偏低、私人整合困難，加上社會住宅推動空間有限，更需要透過新的政策工具提升更新誘因。

郭昭巖說，若市府投入上千億元興建萬大線，未來通車後沿線卻仍然充斥40、50年的老舊建築，TOD政策就失去應有意義，「萬大線不能只有捷運通車，TOD3.0更應成為中正萬華都市再生的重要引擎。」