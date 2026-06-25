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大雨淹水「新北災訊E點通」故障多挨批 汐止3地下道監測點全失靈

聯合報／ 記者游明煌王長鼎／新北即時報導
汐止福德三路涵洞水深逾腰，休旅車險滅頂。圖／李姓讀者提供
汐止福德三路涵洞水深逾腰，休旅車險滅頂。圖／李姓讀者提供

受米克拉颱風外圍環流影響，大雨狂炸，新北汐止區今天上午多處道路積淹水，汐止民眾反映，早上出門透過市府「新北災訊E點通」查詢地下道水位及即時影像規畫改道，卻發現19處監測點9處無法運作，故障率47％，其中汐止區3處包括仁愛路、中興路及南陽街地下道監測影像全數失靈。消防局表示，將加速完成設定調整，提供正常使用。

汐止區今多處道路積淹水，南陽街、福德三路口淹水及腰，福德三路涵洞封閉，一輛休旅車險滅頂，最深淹至胸部，還有明峰街、中興路等也都有淹水。

有汐止居民反映，上午大雨怕淹水難行，出門時透過市府「新北災訊E點通」查詢地下道水位及即時影像要規畫改道，卻發現很多故障不能用。

民進黨新北市議員參選人蔡美華說，汐止居民反映，新北災訊E點通查詢地下道水位及即時影像系統無法正常運作。她點進去發現，系統所列新北市19處車行地下道監測點中，有9處無法正常運作，只有10個有顯示，故障率高達47％。其中，汐止區共3處，包括仁愛路、中興路及南陽街地下道監測影像全數失靈。她呼籲市府上緊發條盡速補強，別讓智慧防災淪為口號。

蔡美華表示，新北災訊E點通汐止全區大當機，市民只能依靠臉書社群的熱心民眾回報，還比較快，令人無法接受。她提醒侯友宜市長，當過兵的都聽過「老兵八字輕」，市長任期到12月24日，要上緊發條，正視汐止的防災空白。

新北市消防局表示，新北災訊E點通所提供新北市19處車行地下道即時水位資訊及監視影像係介接市府養護工程處CCTV系統，近日因資安設定調整，導致部分CCTV無法顯示，將加速完成設定提供正常使用，未來也將注意各項資訊內容避免類似情況。

新北 汐止 淹水

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