淡水國中閱讀闖關 攜手旅學堂沉浸馬偕奇異世界

新北市淡水國中規劃一場別開生面的「閱讀闖關-馬偕的奇異世界」主題活動，將數位科技、多語文素養與歷史文本深度結合，打破傳統靜態閱讀的框架，讓學生化身為時空探險家，在充滿趣味的實境解謎中，重溫馬偕博士多元且傳奇的一生，並與在地文史團隊旅學堂及淡水女路共同合作完成。

淡水國中校長王潔雯表示，透過科技載具的輔助，以及英語、台語、歷史、童軍等多學科的彈性結合，學生不僅在歡笑與挑戰中活用多元素養，更在心中埋下了熱愛在地文化與傳承歷史記憶的種子，感謝在地文史團隊旅學堂及淡水女路的鼎力支持，透過民間專業導覽能量的注入，與學校攜手深化在地文史教育，共同成功為沉浸式閱讀教育寫下嶄新的一頁。

旅學堂創辦人李琪表示，團隊已連續4年深耕淡水國中的閱讀推廣活動，旅學堂始終相信「閱讀不應局限於教室」，透過走讀、實境解謎與角色扮演，能讓文字與地方產生深度連結，當孩子們在關卡中尋找線索、穿梭滬尾歷史時，課本上的知識便不再只是考題，而是腳下真切發生的土地故事。未來也將持續秉持「共學、共玩、共好」的理念推動地方教育，引導學生從文本走入真實場域，讓閱讀成為理解土地與培養公民素養的起點。

負責籌辦淡中閱讀活動多年的設備組長楊芳怡表示，連續兩週七、八年級分別進行闖關活動，各個關卡以馬偕生活時代為背景，讓學生運用知能協助馬偕融入漢人生活。學生們熟練地操作平板，在沉浸式的全英語情境中翻閱課本尋找線索、迎接英語答題挑戰，學校的外籍教師Chris也熱情參與其中，親自與學生互動，讓全英語情境更加原汁原味。此外，在地本土語言的傳承亦是一大亮點，活動巧妙將馬偕博士著名的「拔牙」醫療歷史與刺激的「恐龍選牙」遊戲相結合，不僅考驗臨場反應，更要求透過平板查詢資料進行台語朗讀，方能順利過關。

除了語文能力的淬鍊，活動更將歷史文本延伸至生活技能與跨學科的動手實作。在童軍技能挑戰中，學生必須細心閱讀紙本說明，親手在木樁與自己身上打出指定的兩個繩結。為了維持整體活動動線的流暢，學生排隊的空檔也巧妙活化，在等待期規劃英文數獨與成語填空的加分挑戰，讓零碎時間轉化為智慧充實的延伸學習空間。

而在「機智牙醫生活」關卡中，特別與旅學堂合作，邀請淡水女路的專業導覽人員化身關主，提供不同的歷史情境供學生二擇一挑戰，讓學生在聽取早期教育與醫療歷史的精彩講解後進行答題，讓歷史課本上文字躍然紙上、徹底活了過來。

參與活動的字本然同學分享，這次闖關不僅讓他更認識馬偕博士的生平，也鍛鍊雙語能力，深刻體會團隊結組的力量比一個人還大；胡綺芮同學則指出，透過趣味的方式，讓大家更深入了解家鄉淡水的歷史故事，且在分組過程中，最寶貴的收穫就是學到如何與組員有效溝通、共同找出解決方案。兩位同學都一致表示，這場充滿意義的活動不僅讓大家深刻理解到合作的重要性，更真正實踐了「玩中學、學中玩」的快樂，讓大家都收穫滿滿。