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淡水區屯山國小攜手頂田寮農場 復育守護台灣百合

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
孩子親手種下百合苗，相信師生每天細心守護大地的白號角，將在來年校園裡的春天陪伴莘莘學子快樂學習。圖／紅樹林有線電視提供
孩子親手種下百合苗，相信師生每天細心守護大地的白號角，將在來年校園裡的春天陪伴莘莘學子快樂學習。圖／紅樹林有線電視提供

為了讓台灣百合重返校園，新北市淡水區屯山國小舉辦「台灣百合復育」教學活動。頂田寮農場鄭班長熱心爭取企業及各界資源贊助，親自指導讓師生認識台灣百合並親手種下百合苗，透過活動不僅學習環境生態保育，也深刻體驗生命教育。

頂田寮農場講解台灣百合的特色，同時親自傳授種植百合苗的正確步驟與技巧，小朋友在解說牌復育推手上寫下自己的姓名，表達未來會用心照顧的心意。這場復育活動讓孩子們了解，復育不只是種下台灣百合苗，更是一種對生命的承諾。

這次活動透過在地企業禧玥保全的活動經費贊助，讓屯山國小師生可以透過知識與動手實作的生命教育學習活動，屯山國小教導主任詹于倩表示，孩子與親手種下的百合苗有了情感連結，透過學習單學會照顧百合苗的方法，簽名承諾成為復育推手，相信師生每天細心守護大地的白號角，將在來年校園裡的春天陪伴莘莘學子快樂學習。

參與實作的五年級學生表示，原來台灣百合跟其他百合不一樣，背面有紅色的線條！我們課本上有讀過台灣特有種，我會好好照顧它，希望它能平安長大。」

六年級學生姝妗說：「這次復育活動，讓我知道台灣百合是生命力極強的台灣特有種。經常會出現在海邊山坡，我會告訴家人和朋友，看到台灣百合時要遵守『不採摘、愛護它、守護它』的原則 ，請大家一起當大自然的守護者。」

淡水 復育

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