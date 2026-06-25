新北農創所二號開幕 打造貢寮創生新據點

新北市政府輔導「品味貢寮」地域品牌，今(25)日在貢寮澳底阿松商行舉辦「新北農創所二號」開幕記者會，由市長侯友宜出席頒授農創所標牌，見證東北角農業創生新據點正式啟用，並同步宣布第六屆「貢寮水T藝術節」開跑，展現貢寮結合山海產業、地方文化與創生發展的成果。

市府持續以農業推動地方創生，繼坪林「有種茶」成立農創所一號後，今年於貢寮設立農創所二號。原本的澳底老店阿松檳榔，在市府與地方團隊合作下轉型為阿松商行，並升級為農創所據點，未來將結合在地伴手禮、食農教育、深度旅遊及海女文化推廣，成為展現貢寮特色的重要窗口。

市長侯友宜表示，地方創生需要中央、地方與民間攜手合作，每一處農創所都是串聯產業、文化、教育及觀光的重要據點。貢寮擁有豐富的農漁資源、水梯田景觀及特色物產，透過農創所二號成立，將持續支持地方團隊整合資源，吸引更多青年返鄉，讓貢寮特色被更多人看見，落實地方永續發展。

活動現場也同步啟動第六屆「貢寮水T藝術節」，將於6月30日至7月5日在雞母嶺水梯田及澳底漁港展出。品味貢寮創生協會理事長陳世偉表示，未來將透過農創所串聯海女文化、食農教育、新住民參與及社區服務，持續發展在地品牌，凝聚地方認同，讓更多民眾深入認識貢寮的山海魅力與生活故事。