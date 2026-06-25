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還有短延時強降雨機率 北市災防辦曝時間「今天入夜至明天上午」
台北市上午遭雨彈狂炸，南港、內湖部分地區水淹膝蓋、街道成河流。台北市災害防救辦公室晚間提醒，依中央氣象署最新預報資料，今天入夜至明天上午，北部地區仍有短延時大豪雨的機率，請民眾留意最新氣象訊息。
台北市上午遭雨彈狂炸，瞬間暴雨，超過排水系統容受力。北市上午時雨量短時間超標的情況，最大的三個點分別在內湖大溝溪下了100.5mm；碧湖國小96mm；東湖國小87.5mm；最大累積雨量為內湖區東湖國小測站及大溝溪測站，均為252.5毫米，最大時雨量及最大累積雨量均落在內湖。
北市災防辦指出，目前正值放學下班交通尖峰時段，上午強降雨造成部分市區道路受阻的部分，在相關單位全力搶修後，目前均已處理完畢，警察局及交通局也會密切監控全市交通狀況，適時啟動疏導措施。
災防辦提醒，民眾返家後可再次巡檢住家排水口、陽台落水口及周邊側溝，如有樹葉或雜物請即時清除，以減少積淹水的可能。
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