海洋永續扎根 新北市攜手產官學放流復育護海洋

新北市政府今(25)日上午於貢寮海洋資源復育園區舉辦「海洋永續生物多樣性復育放流活動」，透過珊瑚復育、種苗培育及生物放流等方式，持續推動海洋生態復原與漁業資源永續發展。活動邀集產官學共同參與，展現新北市落實海洋保育、響應聯合國永續發展目標(SDGs 14)的具體成果。

此次活動於貢寮海洋資源復育園區累計放流九孔、花枝、海膽及多種海水魚苗約109萬尾，並攜手國立臺灣海洋大學及民間團體，在卯澳灣復育超過3,500株珊瑚，成功讓珊瑚由幼苗逐步成長，打造更完整的海洋棲地。今年也推動「海膽產業構建輔導計畫」，以養殖取代採捕，兼顧海洋保育與漁民生計。

海洋大學副校長冉繁華表示，海洋大學長期與新北市合作推動珊瑚復育、種苗培育及海洋教育，透過棲地重建吸引魚類及海洋生物回到沿岸棲息。今年持續培育花枝、九孔、黑鯛、條石鯛、海膽等在地物種並辦理放流，期望持續增裕海洋資源，提升海洋生態韌性，促進漁業資源永續發展。

新北市長侯友宜表示，新北市是六都唯一劃設四處水產動植物繁殖保育區的直轄市，並設立全國首座栽培漁業示範區，積極推動棲地營造與資源復育。今年起更全面禁止貢寮沿岸3海浬內刺網作業，持續推動友善漁法與漁船轉型，同時與海洋大學合作培育10萬粒海膽苗，協助養殖產業轉型，兼顧海洋生態保育與地方產業永續發展。