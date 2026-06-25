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北市捷運周邊都更福音 TOD2.0申請再延兩年

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市都委會今審議TOD2.0申請期限延長案。記者林佳彣／攝影
台北市都委會今審議TOD2.0申請期限延長案。記者林佳彣／攝影

北市大眾運輸導向發展（TOD）3.0研擬中，但TOD2.0申請期限上月已到，市府為確保開發機制順利銜接，擬延長2年受理。台北市都委會今審議該案，委員們都支持，但提醒執行面和受理案件須溝通，避免誤解，全案修正後通過。

市府2022年5月24日公告TOD2.0，調整開發基地規模申請條件，增加都市環境設計獎勵項目、訂定通案性都市設計準則。適用包含淡水信義線、板南線、松山新店線、中和新蘆線、信義線東延段、文湖線、萬大線等捷運線場站。

TOD2.0申請期限至今年5月24日，都發局受理案件逐年提升，光今年就有15件，4年累計33案，其中26案都更案，目前已7案審竣、1案動工。指標個案包含南京三民站周邊台灣水泥信義區企業營運總部大樓，以及南港車站周邊台境大樓，均提供友善人行環境。

不過，都發局研擬中的TOD3.0仍待整合各界意見與共識，短期難完竣修訂作業；在TOD2.0申請期限已至等考量，都發局決定延長申請期限2年，維持北市大眾運導向發展政策延續性，確保開發機制順利銜接。

都委會今審議「修訂台北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案」內申請期限案。陳情人王先生指出，自家社區有意都更，同意書已近8成，周邊也有好幾件都更案，希望捷運民汐線9個場站能納入TOD2.0延期案中，以利爭取容獎。

都發局回應，民汐線細部計畫案已於5月14日北市都委會審竣，待主要計畫及細部計畫公告實施，周邊基地得依規定提出開發許可申請；主要計畫已報內政部，預期年底或明年初公告實施。

多數委員對於延長期限沒意見，但有委員關切，TOD3.0若於TOD2.0延長2年內通過，後續行政流程為何，是否停止適用TOD2.0？也有委員點出落日空窗期問題，假設5月24日至8月1日公告實施期間送件，可否不撤件等相關程序？此外，都更、都審是交互審查，希望都發局能考慮通融逾期補正。

都發局說，若TOD3.0已發布實施，理論上應依TOD3.0，屆時審查將視情況給予一定程度的緩衝期。都更報核日須於都市計畫公告適用時間才可適用，經查5月24日之後沒有申請TOD的都更案。另，都更案已報核、都審也送件，但因都審須都更公展後才可往下審，這段期間因不可歸責實施者事由，實施者可檢具證明文件向都審扣除期限。

都委會主席張溫德裁示，全案修正後通過。都發局表示，TOD2.0修訂計畫案最快7月底公告實施，都更案得於公告實施日起2年內，依TOD2.0計畫提出申請。

北市 都更

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