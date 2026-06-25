台北畜產續約案通過 市府版獲22票勝出…管理費回溯爭議成焦點

台北市議會今召開臨時大會，針對台北畜產公司受北市府委託經營本市家禽與肉品批發市場，函請議會同意續約。經過在場31位議員出席，市府修正版本贊成人數22人，通過市府修正版本。

洪健益針對該案提修正動議，認為市府應該向農業部爭取，單雙邊收費停止適用得溯及自民國114年9月1日。他認為，從頭到尾都不能單邊收費，因為違規收單邊從76年到今年的5月28日，直到去年承銷商才知道不能單邊收費，所以才來主張。

他說，若要解決問題，就應該要回溯到陳情的時間。

財政委員會第一召集人詹為元則說，農業部民國76年函釋，是和畜產公司說可以單邊收費，但是今年5月28日新的函釋為雙邊收費，認為兩者的時間點明確，委員會討論時也針對管理費提高、攤商單雙邊收費有爭議。

他建議，市府建議修正版本，則是停止適用得溯及115年1月1日，倘有關於單邊與雙邊收費疑義的陳情文件，得爭取回溯自陳情日期停止適用。

不過，洪健益認為，若後面「得爭取回溯自陳情日期停止適用。」可能又回到，假設中央回覆公文，依照地方政府意見去做？

最後，大會經表決，在場31位議員出席，市府修正版本贊成人數22人、反對1人、棄權7人，通過市府修正版本。