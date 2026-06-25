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影／新北農創所二號開幕 品味貢寮打造東北角創生新據點

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北農創所二號開幕，品味貢寮打造東北角創生新據點。記者游明煌／攝影
新北農創所二號開幕，品味貢寮打造東北角創生新據點。記者游明煌／攝影

新北市政府輔導「品味貢寮」地域品牌，今天於貢寮澳底阿松商行辦理「新北農創所二號」開幕記者會。市長侯友宜出席並頒授農創所標牌，見證東北角農業創生新據點正式啟用；現場更同步啟動第六屆「貢寮水T藝術節」，展現貢寮山海產業、漁村文化與地方共創的豐碩成果。

新北市長期以農業作為核心推動地方創生，積極輔導在地團隊成立地域品牌並透過設置農創所深耕地方。繼114年於坪林成立「有種茶」農創所一號後，今年將觸角延伸至東北角，輔導「品味貢寮」農創所二號接續誕生。

二號所的創立不僅象徵新北農業地方創生量能從茶鄉一路拓展至山海，更代表新北市正串連各區域節點，建構新北特有的「農創支持網絡」。

今天開幕的「農創所二號」前身為澳底在地老店阿松檳榔，經市府與地方團隊攜手轉型為「阿松商行」，如今正式升級為地域品牌基地，結合山海伴手禮展售、深度旅遊、海女文化推廣與食農教育，打造展現貢寮山海特色的全新場域。

侯友宜表示，貢寮擁有水梯田、農漁村文化、石花及鵝仔菜等特色物產，農創所二號的成立，展現出市府支持地方團隊傳承生活記憶的決心，深化「三生有幸、三生永續」的發展成果。市府將持續作為堅強的後盾，陪伴團隊整合資源，讓更多人看見貢寮的在地特色與魅力。

同場啟動的「貢寮水T藝術節」是東北角極具特色的大地藝術節，今年已邁入第六屆，將於6月30日至7月5日在雞母嶺水梯田登場，不僅擴大展出600件水T作品，更增設澳底漁港第二展區，結合貢寮學童創作、台灣畫家作品與食農話劇，讓農村景觀、地方教育與藝術創作在山海之間共同呈現。

品味貢寮創生協會理事長陳世偉表示，團隊近年持續開發在地特色產品、遊程與食農教育課程。此次與阿松商行合作成立「農創所二號」，將串聯海女文化、新住民參與及社區服務，凝聚地方認同與共識，讓更多民眾看見貢寮的山海資源與生活故事。

農業局表示，新北農創所二號啟用，象徵新北農業地方創生持續扎根各地，透過地域品牌與農創所據點，提升地方團隊經營量能。更多活動資訊請至「品味貢寮」官方粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/gongliaoway)。

新北農創所二號開幕，品味貢寮打造東北角創生新據點。記者游明煌／攝影
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新北農創所二號開幕，品味貢寮打造東北角創生新據點。記者游明煌／攝影

新北農創所二號開幕，品味貢寮打造東北角創生新據點。記者游明煌／攝影
新北農創所二號開幕，品味貢寮打造東北角創生新據點。記者游明煌／攝影

貢寮 新北 侯友宜

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