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游淑慧籲北市研議公車駕駛「專業責任險」 公車聯管會：7月商討

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
新北市議員周勝考前妻昨過馬路時遭右轉公車撞斃。記者黃子騰／翻攝
新北市議員周勝考前妻昨過馬路時遭右轉公車撞斃。記者黃子騰／翻攝

雙北公車事故頻傳，北市議員游淑慧表示，民間保險業者推出司機個人專業保險，能減輕司機個人事故賠償壓力，北市應仿效桃園市，補助駕駛，留住優秀人才。北市公運處與公車聯管會皆持正面態度，目前正與產險公會研議險種、自付額及補助細節，預計7月中旬完成初步討論，以期保障行車安全。

台北市每日平均有3000多輛公車在雙北載送客人，雙北繁雜交通狀況，駕駛有時未留意或精神狀態不佳時，若發生事故恐釀成重大傷亡。昨發生台北客運駕駛，不慎撞死新北市議員參選人周韋翰的母親的憾事。

游淑慧表示，通常公車肇事都不是車體故障而是駕駛本身，公車業者雖然承擔賠償責任，但若回過頭和駕駛求償，實際上也難求償到什麼。調查民間保險公司，已有提供營業大客車駕駛的「個人專業責任險」，若駕駛人真的有疏失發生狀況，可以用保險去理賠。

她舉例，今年桃園市府開始補助駕駛人，鼓勵駕駛去投保個人專業責任險，每人補助2萬5400元，「投保的就是駕駛員。尤其是北市公車數量多，希望能夠留住更多優秀的駕駛人，若有保險能做依靠，背負的責任也小點，駕駛應該會願意投保，呼籲北市府採納相關建議。

公運處大眾運輸科長郭建辰說，5月29日與產險公會、台北市公車聯營管理委員會、公車業者，以及駕駛員工會等召開第一次會議，大家都對於這樣的納保的措施支持，不過，保險業者也要針對險種、產品設計等研議，而聯管會也將彙整業者們意見，後續再進行討論。

由於公車肇事後釀成的事故狀況不同，他說明，涉及到產品設計，以及駕駛自付額部分，都還需要聯管會確認。至於市府補助方面，會先確認保額等，再研議如何補助。

北市公車聯營管理委員會執行長李建文說，業者針對游淑慧議員提案持正面肯定，目前主要是有無自付額的部分再行討論，預計7月中旬會完成保險產品的初步討論，再度邀集相關單位開會研議。他強調，納保是希望能減少駕駛長的流動率之外，也能減輕駕駛長壓力，以確保行車安全。

公車 游淑慧 北市

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