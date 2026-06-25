新北微笑山線大縱走 暑假啟動尋寶集章換好禮

新北市觀旅局暑假推出「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，7月1日起至明年4月30日止，邀請民眾走進新北山林上線APP尋寶石集徽章，本次結合台北市與桃園市，串聯2條跨縣市的登山步道，9月30日前完成1段步道能獲得第一波季季抽「微笑獎」抽獎資格，完成全部12+2段任務的完登者，還可兌換微笑山線限定帆布側背小包。

新北觀旅局指出，微笑山線被譽為新北的「家山」，市府透過「親山、親近、親密」三大核心精神，鼓勵市民親近自然，輕鬆搭乘大眾運輸抵達登山口，擁抱自然山林之美，縱走路線涵蓋大棟山系、鳶山山系、天上山系、二格山系及五分山群等五大山系，串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇與平溪等地區，自去年推出微笑山線縱走尋寶集章活動，吸引不少愛好登山健行民眾參與。

今年任務以電玩像素風格打造主視覺，充滿復古遊戲的趣味感。線上寶石融入各區著名美食與在地特色，線上徽章則以動物與昆蟲元素設計，活潑又親切，新北市微笑山線共12段路線，各具特色與風情。

不知怎麼開始，觀旅局推薦多條路線選擇，其中全民樂活族適合的輕健行、小鎮慢遊，可走405高地段、百年大榕樹段、鳶山彩壁段，路線坡度平易近人，下山還能順遊老街、品嚐特色美食。

親子拍照族則可選擇大湖之森步道、望月亭桐花段、和美山螢火蟲段、銀河洞越嶺段、樟樹步道，沉浸在滿山桐花雪，或在充滿仙氣的銀河瀑布前吸滿負離子，觀察自然生態，山林美拍。

冒險挑戰族可選烘爐地土地公段、筆架連峰段、皇帝殿稜線段，透過手腳並用的岩稜攀爬與長距離挑戰極限視野，最適合熱愛打卡、渴望突破自我的冒險靈魂。

鐵道迷秘境族可選菁桐煤礦段、平溪小黃山段、望古瀑布段，路線穿梭在古樸的百年車站與煤礦遺址旁，伴隨平溪天燈與鐵道風情，來一場時光倒流的深度人文探險。

觀旅局長楊宗珉表示，夏季正是走訪新北山林、避暑觀瀑的好時機，活動期間下載「健行筆記APP」報名，即可展開尋寶之旅，9月30日前完成1段步道能獲得第一波季季抽「微笑獎」抽獎資格，獎項包含威滅防蚊液、戶外機能襪；完成全部12+2段任務的完登者，還可兌換微笑山線限定帆布側背小包，詳情請密切關注新北市觀光旅遊網或新北旅客Facebook粉絲專頁、「健行筆記APP」活動網站。