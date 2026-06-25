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強降雨 北市研究院路南深橋達警戒水位將關陸閘

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市災防辦發布天氣警特報。示意圖。圖／報系資料照
北市災防辦發布天氣警特報。示意圖。圖／報系資料照

北市災防辦發布天氣警特報，目前強降雨區為中山、內湖、松山、信義、南港區，預估未來1小時內湖區時雨量維持70-80毫米左右，稍早最大時雨量亦落在內湖區大溝溪測站，達86.5毫米。

災防辦表示，因應颱風外圍環流強降雨事件，台北市災害應變中心於上午10點35分提升為強化三級開設。因評估後續山區將持續降雨，台北市災害防救辦公室已通報工務局大地處及民政局密切掌握上述轄內之降雨狀況，及早通知土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之住戶，進行必要的應變。

北市水利處稍早也通報南港區研究院路南深橋已達警戒水位，將可能隨時關閉陸閘門，目前相關單位已派員到場警戒，也請欲行經該路段的用路人留意最新路況及CMS訊息。

北市災防辦發布天氣警特報。圖／北市府提供
北市災防辦發布天氣警特報。圖／北市府提供

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