大漢溪荷花迎風綻放 專家：最佳賞花時段上午9時至11時

新北大漢溪畔翠綠的荷葉鋪滿水面，朵朵粉嫩的荷花在豔陽下悄然綻放，宣告夏日賞花季到來。每當河畔清風拂過，搖曳生姿的粉紅花影與水面交織成畫，雨過天晴後的濕地限定美景，等著市民來細細品味。

荷花清新脫俗的風韻，歷來都是文人墨客與攝影愛好者的靈感泉源。今年荷花花期預計將一路延續至8月，民眾可以沿著大漢溪安排一趟輕旅行。不論是烈日當空展現的瀲灔活力，或是偶爾細雨霏霏中帶著的朦朧美感，荷花在不同的天氣下皆自成一格，隨手一剪影都是極致視覺享受。

新北高灘處長黃裕斌指出，從大漢溪上游的樹林鹿角溪人工濕地，到下游的板橋浮洲濕地與新海濕地，目前都能見到荷花盛開的優雅倩影。建議可在周末假期騎單車，沿著大漢溪生態綠廊悠遊漫步，化身為今夏最具文藝氣息的追「荷」旅人。

黃裕斌補充，建議想要捕捉美照的民眾，上午9時至11時是最佳賞花與攝影時段。此時陽光柔和不刺眼，能完美呈現荷花飽和且細緻的色彩，喜愛大自然與攝影者千萬別錯過這場夏日限定的視覺盛宴。

若想更進一步了解大漢溪人工濕地的故事，可洽詢位於華江橋下的大漢溪濕地生態廊道導覽中心，可提供預約導覽服務，能深入了解人工濕地的多項功能，也增強環境保育意識。

大漢溪畔的荷花展現清新脫俗的風韻，粉嫩荷花在豔陽下悄然綻放。圖／新北高灘處提供