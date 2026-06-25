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新北三峽中正陸橋明開拆 道路封閉公車調整停靠站

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北三峽區中正陸橋將拆除，6月26、27日安排大梁及墩柱拆除吊離作業。圖／新北工務局提供
新北三峽區中正陸橋將拆除，6月26、27日安排大梁及墩柱拆除吊離作業。圖／新北工務局提供

新北三峽區中正陸橋將拆除，6月26、27日安排大梁及墩柱拆除吊離作業，養工處提醒，晚間11時至翌日上午6時封閉中正路一段與大同路，提醒用路人提前改道行駛中園街或光明路。

養工處長鄭立輝表示，三峽區中正陸橋曾在2019年檢討存廢，當時仍有使用需求予以保留；隨著交通環境改變及人本交通理念落實，中正陸橋後續評估拆除，將透過平面化、無障礙的人行空間改善，提升行人通行安全與便利性。

養工處指出，「大梁及墩柱拆除吊離作業」施工範圍較大，安排在交通影響相對較小的夜間時段施作。封路期間將封閉大同路（東起永安街、西迄中華路雙向）及中正路一段（南起中園街、北迄光明路雙向），現場將實施交通管制，於周邊重要路口設置改道告示牌，並派遣義交人員引導車輛與維護通行安全。

施工封路期間，中正路北向往土城方向車輛，可改走中園街，行經八安大橋往光明路方向，再轉回中正路行駛；中正路南向往大溪方向車輛，可改走大同路轉光明路，再銜接中華路往中園街通行。

配合道路封閉，公車部分路線將調整停靠站位。705路線公車暫停停靠安溪國中、新社區、大同路站，要改至三峽分局或介壽里站搭乘；910路線公車暫停停靠安溪國中、中華大同路口、安溪國小、大同路站，要改至中華路或介壽里站搭乘。

778、807路線公車暫停停靠新社區、台塑、大同橋站，可改至三峽分局或中溪里站搭乘；812路線公車暫停停靠安溪國中、台塑、大同橋、大同橋一、中園街、中園橋、大同路站，請改至中園國小或介壽里站搭乘。

中正路 三峽 公車

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