身障婦又喪偶處境堪憂 行善團體接龍集資社福中心協助度難關

一名在板橋、樹林交界租屋的曹姓婦人，在丈夫往生後獨居，因患有心臟病及小兒麻痺致雙下肢萎縮行動不便，幾乎終日臥床。原板橋第二社福中心社工擬協助申請入住機構，但曹婦不願搬離熟悉環境，中心媒合圓融行善團，在群組內以一加一集資善款20萬元，另社會局將盡速裝設緊急救援系統，協助她的居家生活安全。

板橋第二社福中心主任陳玟伶表示，中心於5月間接獲通報，曹姓婦人原由丈夫幫忙照顧，因患有多項慢性疾病，且行動不便，常需臥床，慈濟基金會曾捐贈氣墊床，並資助萬元善款，但在丈夫過世後變成獨居，生活陷困。

主責社工在關懷訪視後，勸說在丈夫百日後，能入住機構，但曹婦不肯說會有友人時來關心，並有長照單位前來服務。考量曹婦租屋及其他生活、醫療費用等需求，因此媒合圓融行善團協助。

社會局副局長許秀能和社工科偕同圓融行善團長許誥等人，專程前往曹婦租屋處探視，並將善款20萬元交付與曹婦。許誥表示，這些善款是群組內善心人士以每人1千元接龍所捐贈，希望能幫助曹婦生活開支。

社會局副局長許秀能表示，曹婦為新北市列冊低收入戶，領有低戶身障生活補助每月9485元，仍不足以生活開銷，感謝圓融行善團及時挹注。同時考量在長照服務人員或友人離開後，曹婦一人行動不便，將盡速協助裝設緊急救援系統，以保護曹婦的人身安全。