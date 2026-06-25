密室逃脫 北市函中央訂規範

台北市日前發生密室逃脫死亡案，市府昨公安會報，主責文化局表示，已請文化部針對定型化契約、安全管理規範等研議，文化部回覆將邀相關單位研議。北市長蔣萬安裁示，未來對於沉浸式體驗等行業要落實各項安全措施，也要在產業扶持的同時，公安絕對不能妥協。

文化局表示，國土署已於六月十七日正式函發各縣市政府認定密室逃脫建物屬D1類組，五月十八日函請消保處，協請文化部研議增訂密室逃脫產業及沉浸式內容產業的定型化契約應記載及不得記載事項，前天收到回函，文化部將邀請相關單位研議評估定型化契約內容及可行性。

文化局五月廿九日函請文化部研訂全國統一的安全管理規範，文化部將會同地方政府、產業代表共同討論，協助業者落實自主管理規範。

文化局指出，五月聯合公安稽查，土管部分，案發的店家「邏思起子」皆已裁處，並已停業；行政指導八家，並限於二個月內停止違規使用、一家處六萬元罰鍰，並限於九十日內停止違規使用。

勞檢處表示，沉浸式體驗三到六個月會換劇本、演出者也會更換，所以會要求在新的劇本或表演時，要有危害辨識、危害合適的設備，並以聯合稽查是否有相關紀錄。同時過程中都要有監視器，以隨時監看員工等有無突發狀況，若沒有相關監視設備，就要有兩位助理協助，以此保障民眾有安全的體驗環境。