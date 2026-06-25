幫兒拉票 議員周勝考前妻遭公車撞死

新北市議員周勝考前妻余姓婦人昨早出門為參選市議員的兒子周韋翰拉票，過馬路遭公車撞斃。檢警昨相驗確認是創傷性休克不治。周勝考父子聞訊後悲痛不已，客運業者向家屬致歉，並承諾負起賠償責任。

昨早八時許，三○七公車謝姓駕駛沿板橋西門街欲右轉北門街時，因現場無紅綠燈，駕駛遇到斑馬線先停車再啟動，此時六十七歲余婦站在斑馬線欲通過，見公車停下她又小跑步穿越斑馬線，未料公車已啟動往前行駛，當場撞上將她輾過，救護人員趕至發現她已受困公車輪下，救出無呼吸心跳，經送醫仍不治。

周韋翰哀痛說，母親平常早上習慣到市場與人寒暄幫他拉票，他昨早正在跑行程時，突接到電話得知母親意外，從監視器發現母親當時已跑到車頭正前方，對客運業者提及是視線死角說法難以接受，要求公車也應比照汽車安裝防碰撞偵測系統。選舉行程是否受影響，周韋翰說，「不會暫停，母親也不會希望我暫停。」

周勝考表示，前妻每天忙著找朋友積極為兒子拉票，若他沒有從政，相信她也不會這麼早出門奔波。他強調斑馬線是給人走的，開車的人須停等到無人通過才能開車，肇責為何將交由鑑定單位判定。

台北客運總經理李建文說，事故責任在客運公司，公司將承擔完全賠償責任，從監視器影像確認駕駛並非故意，因車輛停車起步時，行人剛好從右後側走出，駕駛確實未注意到，對肇事責任認定尊重家屬意見，也全力配合警方調查。

周韋翰要求公車加裝防碰撞偵測系統，李建文表示這是很好的建議，公司正朝此方向推動，與廠商研商防碰撞行人裝置。