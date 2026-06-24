新北下半年新措施陸續實施 敬老卡提高到600點

新北市政府今天公布自7月1日起陸續推動10項新措施，其中主要是敬老愛心卡免費點數自7月起，由每人每月480點增加至600點，鼓勵長者及身心障礙者走出家門以增進健康。

市府發布新聞稿指出，10項新措施中，包括新北市實施措施6項，配合中央政策4項。

市府新措施自7月起實施部分，包括敬老愛心卡免費點數由每人每月480點加碼至600點，並新增YouBike2.0E電輔車前30分鐘免費優惠，鼓勵長者及身心障礙者走出家門，達到健康老化、活躍老化目標。

另外還包括輪狀病毒疫苗補助對象納入早產兒，進一步完善嬰幼兒健康防護網絡；開放三輪以上機車停放汽車格及大型重機專用停車格，放寬貨箱三輪機車裝卸貨時使用汽車裝卸貨格，打造友善、便利停車環境。

市府表示，115學年度自8月31日起全面實行公私立國中小免費營養午餐政策；「鮮奶幸福週生生喝鮮乳」補助對象自學幼童擴大至公私立國中學生，學生每週可至通路門市兌領1瓶指定乳品；9月起，補助低收及中低收入戶長者接種2劑帶狀疱疹疫苗。

市府表示，配合中央政策7月起實施新措施包括長照3.0輔具補助加碼納入「全租賃智慧科技輔具」；兒童預防保健增加至9次； 新生兒先天性代謝異常疾病篩檢全額補助；外送員權益保障及外送平台管理法（即外送專法）正式實施。