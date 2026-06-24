快訊

傳吳明賢「三根心臟動脈皆堵塞」 醫曝預防關鍵：一根塞住就很嚴重

專訪／影后失業中！全民瘋股票她不跟：吃老本理什麼財

聽新聞
0:00 / 0:00

大雨釀災損 為因應近期菜價波動…北市市場處啟動購貯蔬菜平價措施

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
中南部蔬菜產地因6月初連續豪大雨，造成產區蔬菜災損，災損蔬菜因含水量高，加上近日天氣炎熱，造成蔬菜容易腐爛，致使蔬菜到貨量減少，後因端午節前需求增加而有價格波動情形。圖／AI生成
中南部蔬菜產地因6月初連續豪大雨，造成產區蔬菜災損，災損蔬菜因含水量高，加上近日天氣炎熱，造成蔬菜容易腐爛，致使蔬菜到貨量減少，後因端午節前需求增加而有價格波動情形。圖／AI生成

中南部蔬菜產地因6月初連續豪大雨，造成產區蔬菜災損，災損蔬菜因含水量高，加上近日天氣炎熱，造成蔬菜容易腐爛，致使蔬菜到貨量減少，後因端午節前需求增加而有價格波動情形。臺北市市場處表示，倘後續天候穩定蔬菜復耕順利，採收供應將逐漸恢復正常，臺北市市場處將持續監控蔬菜價格，並採取必要因應措施，以維持民生供應穩定。

臺北市果菜批發市場24日蔬菜到貨量1,196公噸，較23日減少145公噸，每公斤批發價格43.1元，較23日每公斤40.5元，上漲2.6元。水果部分，24日到貨量643公噸，較23日減少263公噸，每公斤批發價格42.6元，較23日每公斤32.7元上漲9.9元。

臺北市市場處表示，為平穩蔬菜價格波動，已要求臺北農產公司延續購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過大臺北地區超市通路於6月25日至7月2日釋出15種品項平穩蔬菜總計約70公噸，包括彩色甜椒79元/袋、日本山藥（白）179元/支（約600g）、進口洋蔥39元/袋、烏殼綠筍65元/支、把菜29元/包、紅蘿蔔35元/包（2~5條）、履歷馬鈴薯48元/袋、牛心番茄58元/盒、韓國大白菜（切） 69元/個（約500g）、進口青花菜42元/粒、美國西洋芹菜85元/袋、鮮採香菇38元/盒、鮮採秀珍菇38元/盒、鮮採黑木耳38元/盒、鮮採杏鮑菇38元/盒，歡迎民眾選購。

另平穩蔬菜價格作業實施期間，於北農嚴選門市及電商平台專案推出平穩有機蔬菜箱，每箱內容物包含4道葉菜類、5道根莖與瓜果類、1道菇類，共計10道，每箱599元含運費，選購網址：https://reurl.cc/j6Lpo1。並即日起，北農嚴選門市與電商平台同步推出多項熱賣冷凍蔬菜包括牛番茄角90元/包（500g）、蔥花69元/包（500g）、菠菜100元/包（1kg）、青花菜88元/包（1kg）、白花椰菜88元/包（1kg）。

菜價

延伸閱讀

青菜一盤350元！「鼎泰豐地瓜葉」突漲25% 網嘆：有錢人吃的

農糧署與超商推「液態氮冷凍高麗菜」微波加熱可配泡麵

媲美龍蝦肉！菜販揭「黃如意」1公斤飆1194元 網：月初3條才50元

舞菇買回家別直接丟冰箱！專家曝「先做1動作」 保鮮效果差很大

相關新聞

大雨釀災損 為因應近期菜價波動…北市市場處啟動購貯蔬菜平價措施

中南部蔬菜產地因6月初連續豪大雨，造成產區蔬菜災損，災損蔬菜因含水量高，加上近日天氣炎熱，造成蔬菜容易腐爛，致使蔬菜到貨量減少，後因端午節前需求增加而有價格波動情形。臺北市市場處表示，倘後續天候穩定蔬菜復耕順利，採收供應將逐漸恢復正常，臺北市市場處將持續監控蔬菜價格，並採取必要因應措施，以維持民生供應穩定。

首場基層座談！沈伯洋砲火全開 怒轟蔣萬安把市府當個人表演舞台

民進黨北市黨部今天舉辦首場基層無限談邀請地方里長、黨代表、議員舉行座談，台北市長參選人沈伯洋今致詞痛批，蔣萬安把市府當表演的舞台，沒有好好聆聽民意，只會告訴大家市府已經做很好，蔣沒有專業、沒有聆聽、也沒有回顧過去，而他希望能將去與未來連結起來，讓這個城市變得更好。

阿里山林鐵工程獲肯定 優良農業建設獎奪2獎、1個人獎

阿里山林鐵是國際重要文化景觀，林鐵及文資處整修車站及橋梁採永續工法，兼顧生態與工程品質獲肯定。農業部今天公布優良農業建設工程獎得獎名單，水山線二號橋改善工程、鹿麻產車站及周邊環境整修工程分別獲設施類特優、建築類佳作，工程科長連祥益獲頒個人貢獻獎。

三鶯線將通車 新北捷運盼優惠方案讓市民有感

新北市府捷運工程局23日已收到交通部電子公文，准予新北捷運三鶯線營運；新北捷運公司今天表示，通車營運時間與優惠方案，已簽...

從錦秀路擋土牆到新坡一街邊坡坍崩 陳乃瑜批侯市府漠視山坡地警訊

新北市新店山坡地安全警訊一再發生，新北市府卻始終慢半拍。市議員陳乃瑜痛批，從安坑錦秀路擋土牆坍崩，到近日新店區新坡一街因大雨發生道路邊坡坍崩、土石滑落，接連事故已經清楚證明，這不是單一個案，而是侯市府長期輕忽山坡地治理、制度失靈的結果。

網友發文揚言要殺李四川 川伯這樣回應了

有網友在國民黨新北市議員參選人何元楷臉書下方留言嗆聲說要殺李四川、要殺羅智強，何元楷今天前往台北地檢署提告，今午國民黨新北市長參選人李四川出席新北環保工會活動時強調， 對於政黨或政治立場本身可以不認同，但沒必要用恐嚇或抹黑的手段，這部分就交給司法機關來辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。