大雨釀災損 為因應近期菜價波動…北市市場處啟動購貯蔬菜平價措施

中南部蔬菜產地因6月初連續豪大雨，造成產區蔬菜災損，災損蔬菜因含水量高，加上近日天氣炎熱，造成蔬菜容易腐爛，致使蔬菜到貨量減少，後因端午節前需求增加而有價格波動情形。臺北市市場處表示，倘後續天候穩定蔬菜復耕順利，採收供應將逐漸恢復正常，臺北市市場處將持續監控蔬菜價格，並採取必要因應措施，以維持民生供應穩定。

臺北市果菜批發市場24日蔬菜到貨量1,196公噸，較23日減少145公噸，每公斤批發價格43.1元，較23日每公斤40.5元，上漲2.6元。水果部分，24日到貨量643公噸，較23日減少263公噸，每公斤批發價格42.6元，較23日每公斤32.7元上漲9.9元。

臺北市市場處表示，為平穩蔬菜價格波動，已要求臺北農產公司延續購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過大臺北地區超市通路於6月25日至7月2日釋出15種品項平穩蔬菜總計約70公噸，包括彩色甜椒79元/袋、日本山藥（白）179元/支（約600g）、進口洋蔥39元/袋、烏殼綠筍65元/支、把菜29元/包、紅蘿蔔35元/包（2~5條）、履歷馬鈴薯48元/袋、牛心番茄58元/盒、韓國大白菜（切） 69元/個（約500g）、進口青花菜42元/粒、美國西洋芹菜85元/袋、鮮採香菇38元/盒、鮮採秀珍菇38元/盒、鮮採黑木耳38元/盒、鮮採杏鮑菇38元/盒，歡迎民眾選購。

另平穩蔬菜價格作業實施期間，於北農嚴選門市及電商平台專案推出平穩有機蔬菜箱，每箱內容物包含4道葉菜類、5道根莖與瓜果類、1道菇類，共計10道，每箱599元含運費，選購網址：https://reurl.cc/j6Lpo1。並即日起，北農嚴選門市與電商平台同步推出多項熱賣冷凍蔬菜包括牛番茄角90元/包（500g）、蔥花69元/包（500g）、菠菜100元/包（1kg）、青花菜88元/包（1kg）、白花椰菜88元/包（1kg）。