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新北市非客庄推廣客語 獲客委會評核兩項殊榮

中央社／ 新北24日電

新北市政府客家事務局今天表示，新北市推動客語為通行語，並將客家語言與文化持續融入城市治理，促進多元族群共榮與文化永續發展，是全台非客庄縣市獲得客委會評核兩項殊榮的地方政府。

新北客家事務局局長劉冠吟今天在市政會議與甫結束訪美行程的市長侯友宜，分享新北市獲得客家委員會「地方客家發展計畫」評核甲等，以及「推動客語為通行語執行成效評核」獲佳等的喜悅。

新北市客家人口約67.2萬人，占全市人口16.8%。劉冠吟表示，新北雖然不是客語主要通行地區，仍持續推動客語與客家文化融入市政及生活環境，在公部門、圖書館、校園及社會福利機構、醫療場域營造友善客語環境，獲中央客委會肯定。

她表示，獲得兩項評比佳績，來自局市府跨局處合作，無論是播放客語宣導影片、客語志工服務、青年局導入客家文化課程，或活動邀請客籍主持人與表演者參與活動，都深化客家文化扎根。

劉冠吟指出，獲獎反映新北長期推動客語傳承與文化發展的成果，未來將持續讓客家語言與文化持續融入城市治理，促進多元族群共榮與文化永續發展。

客語 客委會 新北

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