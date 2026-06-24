新北市非客庄推廣客語 獲客委會評核兩項殊榮

民進黨北市黨部今天舉辦首場基層無限談邀請地方里長、黨代表、議員舉行座談，台北市長參選人沈伯洋今致詞痛批，蔣萬安把市府當表演的舞台，沒有好好聆聽民意，只會告訴大家市府已經做很好，蔣沒有專業、沒有聆聽、也沒有回顧過去，而他希望能將去與未來連結起來，讓這個城市變得更好。

2026-06-24 18:37