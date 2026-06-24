新北拚蘆社大橋可行性評估 強化社子島聯外路網

新北市政府新建工程處今天表示，蘆社大橋將打通北市社子島與新北蘆洲交通動脈，針對相關路網、路線、工程規模及方案、交通配套等措施，預估今年12月完成可行性評估期末報告。

新北市政府工務局長馮兆麟今天在市政會議報告，盤點建設成果及建構重要交通路網。他說，從道路、橋梁到重大工程，都與生活密切相關，將務實推動每項工程。

馮兆麟表示，工務局養護工程處定期檢測橋梁，並視颱風、地震等情形辦理特別檢測，新北連6年獲交通部公路局橋梁維護管理作業評鑑績優。

交通建設部分，馮兆麟說，淡北道路、林口A3新闢工程、新五路拓寬、及改善連接林口區與八里區的105市道，陸續施工中。未來也將推動蘆社大橋、關渡新橋及大漢溪環快等跨區建設，強化串聯雙北交通，實現大台北地區共同生活圈。

新建工程處回應中央社記者詢問表示，蘆社大橋將打通蘆洲區與台北市社子島開發的交通動脈，串聯雙北科技業廊帶，並分流三重區、蘆洲區的聯外車流，帶動淡水河兩岸的都市轉型與經濟發展。

目前，蘆社大橋建設計畫已協調台北、新北的都市計畫預先保留路廊，未來配合整體開發期程同步推展。新工處告訴記者，可行性評估已於114年8月啟動，檢視相關路網、路線、綜合法規，工程規模及方案、交通配套等措施，預定今年12月完成期末報告。

另外，關渡新橋與優化八里區龍形（關渡大橋頭）至三重區（台北大橋頭）的105市道，工務局說，將串聯淡北道路路廊，改善淡水、八里至三重、蘆洲的跨區路網，提升道路服務水準，節省約14%的時間。

這項計畫已完成工程可行性評估，後續將辦理工程量體、車道配置、路口銜接方案，及用地範圍規劃作業。